L’inauguration a lieu ce 17 février en présence de Monsieur Alassane MBENGUE Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, de Monsieur Abdoulaye LO Maire de la Commune de Sébikotane et de Monsieur Sekou DRAME Directeur Général de la Sonatel et Président du Conseil de la Fondation Sonatel.

La vétusté des locaux et l’insuffisance en équipements de la maternité de Sébikotane, jamais rénovée depuis sa création en 1975, ont motivé le choix pour y réaliser les travaux de rénovation et de modernisation dans l’objectif d’assurer une meilleure prise en charge aux populations de la zone qui polarise plus de 35000 habitants.

La rénovation de la maternité a mobilisé un budget de 70 millions de FCFA et a permis de réhabiliter et d’équiper l’essentiel de ses compartiments suivants : Salle de vaccination, Salle d’accouchement, Salle de suite de couche, Salle de travail, Salle de garde, Salle de pressman (accouchement style libre), Salle d’échographie, Salle pour les ambulanciers, Une pharmacie, Deux (02) salles d’attentes, Un bureau pour la sage-femme, Un bureau pour le Comité de développement sanitaire, Un réfectoire pour le personnel, Un bloc sanitaire

Dans le souci d’assurer la mise aux normes sanitaires de la structure, la Fondation Sonatel a, en plus de la rénovation, entièrement équipé et modernisé le plateau médical de la Maternité en matériel médical et de bureaux.

La réhabilitation de la maternité de Sébikotane est une concrétisation des ambitions développées par la Fondation d’Entreprise Sonatel dans le cadre de son mécénat axé sur la Santé avec son volet prioritaire consacré à la santé maternelle et infanto-juvénile. L’objectif étant d’appuyer les efforts du Ministère de la Santé et de l’Action Solidaire dans ce secteur en favorisant l’accessibilité des soins de santé de qualité à tous, notamment les populations les plus démunies.

Ainsi, après les villages de Sarème, Tchitcatt Wolof, Sob 2 et Mbakhna, tous dotés de structures de santé modernes, la rénovation de la maternité de Sébikotane vient encore une fois démontrer, l’attachement de la Fondation envers les populations en situation difficile et son engagement à œuvrer pour leur mieux être en facilitant notamment leurs accès aux besoins de première nécessité.