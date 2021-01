« Il s’agissait, dans un premier temps, de permettre de visualiser ce qui se passe sur le marché afin de permettre

aux négociateurs de ne plus avoir à saisir les cours de bourse à la clôture de séance. Ils pourront ainsi les intégrer

automatiquement. Cela favorise aussi un système de contrôle interne beaucoup plus facile.

Aujourd’hui, avec les derniers textes sortis en 2020 et qui ont permis aux SGI de passer à la digitalisation totale, on a pu avancer dans ce sens-là.

Sachant qu’au niveau de la bourse en ligne, il faut retenir que le principe, c’est un logo système de plusieurs outils qu’il faut intégrer, au niveau de CGF Bourse, on travaille sur tout ce qui est démocratisation de l’accès au marché et on communique énormément pour arriver à toucher un plus grand nombre.

Quand on parle de communication, on pense surtout à tout ce qui est langues dans nos différents pays. Mais

on doit retenir que la langue de la nouvelle génération, c’est les réseaux sociaux. Donc on est très actif sur ce domaine et la plupart des SGI travaillent aussi énormément sur les réseaux sociaux.

Nous travaillons aussi sur des plateformes qui permettent aux clients de pouvoir accéder à beaucoup plus d’outils d’épargne. Parce que lorsqu’on parle de transactions, la première phase c’est d’abord de mettre à disposition ses ressources.

Nous reconnaissons que les banques avancent très vite sur ce domaine de digitalisation. À côté des banques, il y a tout ce qui est Fintech et qui a permis aujourd’hui de mettre en place de nouveaux outils.

Le téléphone est aujourd’hui un outil principal qui permet de faire cette collecte. Nous avons pu agréger pas mal

d’outils de collecte à travers une plateforme qui vient compléter la bourse en ligne. Et cette plateforme permet à tous les investisseurs qui détiennent une carte bancaire de pouvoir faire leur épargne en toute sécurité

à travers plusieurs applications qui sont à leur disposition.

C’est juste pour montrer que le projet de bourse en ligne, en dehors des textes qui sont établis, nécessite de travailler sur une digitalisation complète pour une réduction des opérations manuelles et surtout arriver à une démocratisation totale. »