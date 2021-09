Le renforcement du dispositif à Touba se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec les extensions réalisées sur le réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises, la couverture réseau en 4G+ de l’autoroute «Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de forfaits téléphoniques illimix pour le comité d’organisation et le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse ainsi que des offres spéciales dédiées aux clients et pèlerins.

Pour cette nouvelle édition, avec le contexte particulier lié à la Covid19, Sonatel renouvelle son soutien au Comité d’organisation à travers la mise à disposition de moyens techniques pour la communication sur le respect des gestes barrières.

Conformément à sa politique de proximité et son ambition d’offrir le meilleur de la connectivité à ses clients, Sonatel ouvre sa deuxième agence commerciale Orange Sokhna Mame Diarra Bousso à Touba Mosquée pour une prise en charge améliorée de sa clientèle.

Elle a été inaugurée sous la présidence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife Général, et du gouverneur de la région M. Gorgui Mbaye, en présence de M Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et des autorités religieuses et administratives.

Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel se poursuit toujours avec la mise à disposition de 50 bâches à eau de 5 m3 d’eau, d’eau minérale et de kits anti-covid aux pèlerins, aux familles d’accueil, aux structures administratives, en plus des « berndel ak Orange » avec les Marmites du Cœur.

La modernisation et la digitalisation de la médiathèque à Daaray Kaamil se poursuit et les Femmes entrepreneures de Mbacké Kajjoor ont reçu un financement pour l’exploitation digitale du centre commercial construit l’année dernière avec l’aide de Sonatel.