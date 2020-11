Elle réunira investisseurs, émetteurs et autres acteurs pour plancher sur les défis et enjeux et défis du marché financier régional d’une part, mais aussi sur les stratégies de financement des émetteurs de la zone d’autre part.

L’objectif majeur de l’événement étant de renforcer les enjeux du Marché régional des Titres Publics et de promouvoir ses instruments auprès des acteurs du marché financier

Cette rencontre annuelle vise à offrir aux différentes parties prenantes, un cadre formel d’échanges sur les enjeux et défis du marché régional de la dette souveraine.

La dernière édition des REMTP s’était déroulée à Dakar sur le thème ‘’les enjeux et les défis du marché régional de la dette souveraine’’.

Organisée du 8 au 10 janvier 2020, elle a réuni plus de 150 participants dont 25 speakers de renom, tous issus des sphères financières régionale et internationale.

Les REMTP 2020 ont répondu a toutes les attentes à travers la tenue de quatre (04) panels de qualité, quatre (04) sessions de focus pays dédiées aux émetteurs de la zone UEMOA et deux (02) ateliers techniques animés par First Finance.

Les débats soulevés dans les différentes sessions d’échanges ont permis de constater les besoins en renforcement de sécurité du marché financier, notamment par rapport aux chocs exogènes qui pourraient survenir.