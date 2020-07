L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) explique dans un communiqué que ce relèvement est essentiellement dû à l’augmentation des expéditions de crustacés, mollusques et coquillages (+47,6%), d’or non monétaire (+8,5%) et de poissons frais de mer (+5,7%). Par ailleurs, l’absence de ventes à l’extérieur d’arachides non grillées au mois précédent contre 12,4 milliards de FCFA au mois sous revue a renforcé cette hausse.

Toutefois, le repli des exportations de légumes frais (-51,8%) et d’acide phosphorique (-22,9%) a amoindri cette progression. Comparées au mois de mai 2019, les expéditions se sont repliées de 27,8%. Leur cumul à fin mai 2020 s’est établi à 865,2 milliards de FCFA contre 904,5 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019, soit une contraction de 4,3%.

Les principaux produits exportés, au cours du mois de mai 2020, sont l’or non monétaire (24,7 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (18,1 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (13,9 milliards de FCFA), les arachides non grillées (12,4 milliards de FCFA) et les bouillons (5,9 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal ont été la Chine (11,2%), le Mali (10,8%), l’Inde (10,2%), la Suisse (10,2%) et l’Australie (8,0%).

Les importations de mai 2020 sont ressorties à 264,1 milliards de FCFA contre 388,9 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 32,1%. Cette baisse est imputable à celle des achats à l’extérieur d’autres matériels de transport (-96,0%), d’autres véhicules terrestres (-76,0%), de riz (-52,9%) et de produits pétroliers finis (-52,1%).

Par ailleurs, l’absence d’importations d’huile brute de pétrole au cours de la période sous revue contre 36,9 milliards de FCFA au mois précédent, a renforcé ce repli. Cependant, cette contraction des importations a été modérée par la hausse des importations d’autres machines et appareils (+25,0%) et de produits pharmaceutiques (+15,3%). Comparées au mois de mai 2019, les importations ont connu une contraction de 37,0%. Leur cumul à fin mai 2020 s’est établi à 1776,4 milliards de FCFA contre 1707,1 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019, soit un relèvement de 4,1%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres machines et appareils (33,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (24,5 milliards de FCFA), le riz (21,4 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (15,3 milliards de FCFA) et les métaux communs (13,1 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (19,1%), la Chine (9,2%), la Russie (6,4%), l’Inde (4,7%) et la Belgique-Luxembourg (4,6%).

Le solde commercial s’est établi à -126,0 milliards de FCFA au mois de mai 2020, contre -252,8 milliards de FCFA au mois précédent. Cette amélioration du solde est expliquée par l’excédent vis-à-vis du Nigéria (+0,2 milliard de FCFA contre -36,1 milliards de FCFA au mois précédent) et la réduction du déficit vis-à-vis de la Chine (-8,9 milliards de FCFA contre -26,7 milliards de FCFA à la période précédente), des Pays-Bas (-5,6 milliards de FCFA contre -21,9 milliards de FCFA au mois précédent) et de la France (-48,9 milliards de FCFA contre -62,7 milliards de FCFA au mois précédent).

Cependant, la réduction de l’excédent vis-à-vis de la Côte d’Ivoire (+3,9 milliards de FCFA contre +6,9 milliards de FCFA au mois précédent) a renforcé le déficit de la balance commerciale.

Le cumul du solde, à fin mai 2020, s’est détérioré pour s’établir à -911,2 milliards de FCFA contre -802,5 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019.