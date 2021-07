La cérémonie d’hommage à feu Pierre Ndiaye s’est déroulée le jeudi 1er juillet, en présence du Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Il a rappelé que cette cérémonie est une matérialisation de la volonté du Président de la République Macky Sall d’exprimer la reconnaissance de toute la nation envers l’un de ses illustres fils.

A ce titre, le Chef de l’Etat par « décret n°2020-2403 du 24 décembre 2020, à donner le nom de Pierre Ndiaye Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE).

Avec ce décret cette école de renom est désormais dénommée Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique Pierre NDIAYE », a dit Amadou Hott.

« Ce geste est hautement symbolique offre à l’administration un modèle de professionnalisme de sobriété dans l’excellence et d’humanité », selon Hott.

Il a rappelé que Pierre Ndiaye a été l’artisan de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique économique au cours de la dernière décennie au Sénégal. « Le Plan Sénégal Emergent qui sert de cadre de référence des politiques publiques au Sénégal reconnu par les partenaires au développement pour sa pertinence, porte son empreinte », a-t-il indiqué.

Le défunt fut également un des grands artisans du Programme de résilience économique et social (PRES) et du Plan d’Action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A).

Il a invité les étudiants de l’ENSAE présents à la cérémonie à méditer l’exemple de leur illustre parrain.