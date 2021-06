Dans un communiqué reçu à Réussir business, la DER/FJ indique détenir des informations selon lesquelles des personnes malintentionnées s’arrogent le droit de monnayer le support qu’elles apportent aux porteurs de projet. Ceci, suite à l’ouverture de la plateforme d’enrôlement.

La DER/FJ tient à préciser qu’elle n’a mandaté aucune personne, ni institution pour procéder au dépôt en ligne des projets moyennant quelque rémunération que ce soit.

Par conséquent, elle se désengage de cette « procédure fallacieuse » et dégage toute sa responsabilité. La DER/FJ signale que le seul canal par lequel se font les dépôts est notre plateforme : Financement.der.sn

La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes DER/FJ exhorte les porteurs de projets à plus de vigilance et les invite à se rapprocher de ses services pour toute information.