La crise a mis en évidence à la fois le caractère central de leurs contributions et la charge disproportionnée que les femmes portent, indique l’Onu, dans une déclaration publiée ce lundi.

C’est pourquoi, la Journée internationale des femmes se tient cette année sous le thème de : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir et une relance plus égalitaires après la pandémie de COVID-19.

Le thème s’aligne aussi sur la campagne phare Génération Egalite, qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer aux processus décisionnels dans tous les domaines de la vie, qui réclame l’égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, et qui appelle à l’élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins.

Près de 60 % des femmes dans le monde travaillent dans l’économie informelle, gagnent moins, épargnent moins et risquent davantage de sombrer dans la pauvreté, selon des données de l’Onu. Les salaires des femmes sont inférieurs de 23 % à ceux des hommes dans le monde. Les femmes n’occupent que 24 % des sièges parlementaires dans le monde. 1 femme sur 3 dans le monde subit des actes de violence physique ou sexuelle à un moment donné dans leur vie.