Une occasion pour la Der/fj de lui présenter les résultats du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE), les programmes en cours d’exécution, et de susciter une réflexion sur les possibilités de renforcement du partenariat entre la BAD et la Der/fj

Cette rencontre a été également l’occasion de faire découvrir quelques entrepreneurs modèles du portefeuille de la Der/fj financés dans le cadre du PAVIE. Ils sont actifs dans les secteurs relatifs aux cinq priorités de développement de la BAD (les High 5 pour transformer l’Afrique).

Il s’agit de, Isseu Diop Sakho de Mburu, Kalista Sy qui évoluant dans la production de contenus, Momar Ba de Thiep Bi et DB Foods, Khady Cissé Diop de O’Royal, Bamba Lo de Paps, Awa Ndiaye de Njuureel, Lamine Mbengue de Ecotole SAS à la SIPA de Windou Bosséabé et Abdou Khadre Diop de Ownlab.

Les entrepreneurs ont retracé leur parcours entrepreneurial et montré en quoi leurs activités contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de la vision de la BAD pour transformer l’Afrique.

Akinwumi Adesina, s’est dit « extrêmement » impressionné par ce qu’il a vu à la Der/fj et a félicité le Ministre Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes M. Papa Amadou Sarr pour les efforts consentis pour « faire des jeunes le moteur de la croissance africaine ».

Face aux jeunes entrepreneurs accompagnés par la Der/fj, il a entonné la chanson « I can see clearly now » pour dire à la jeunesse sénégalaise et africaine, tout l’espoir qu’il porte en elle afin de tirer l’Afrique vers le développement.

A ce jour, la Der/fj a déjà financé à hauteur de 74 milliards, 12 652 initiatives entrepreneuriales sur les 14 000 prévues dans le cadre du PAVIE, permettant la création de 65 860 emplois dont 34 990 directs et 30 870 indirects , renseigne M. Papa Amadou Sarr, Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes.

Par Tamalatn Inès Sikngaye