« Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 et audités par les commissaires aux comptes dégagent un net bénéficiaire de plus de 10 milliards ( 10 561 087 932 francs CFA) après paiement de plus de 3 milliards en impôts sur les sociétés », a-t-il dit

Le port autonome de Dakar (PAD) a élaboré, depuis deux ans, une feuille de route axée sur un plan stratégique de développement (PSD 2019-2023). Celui-ci vise à améliorer la compétitivité de la plateforme portuaire de Dakar et à attirer beaucoup plus de trafic afin de positionner le PAD « un des moteurs, de notre pays à l’horizon 2023 », selon le DG du PAD.

« (…) Le Plan stratégique de développement (PSD, 2019-2023) nous a permis de réaliser de bons résultats tout en nous permettant, par ailleurs de mettre en œuvre un certain nombre de projets phares », a expliqué Beye.

Entre les deux exercices, le chiffre d’affaires a fléchi de 2, 7% en valeur relative soit un solde négatif de 1, 6 milliards en valeur absolue, a-t-il souligné, révélant qu’un certain nombre de faits ont impacté le résultat réalisé en 2020.

« Il s’agit des encaissements des dividendes Dubaï Port (DP) et Dakar terminal (+6 milliards de francs CFA), du gain sur le dénouement de l’affaire G3S (+4,2 milliards), de la location du terrain de la SONACOS pour parking d’attente (-1,86 milliards) et de la contribution du port au fond « Force Covid avec près de 1,2 milliards », a laissé entendre Beye