Sa nomination a été entérinée à l’unanimité lors de la 20e assemblée générale ordinaire du Conseil des gouverneurs de la BIDC) tenue à Lomé (Togo). Il succède au ministre des finances et de l’économie du Bénin, M. Romauld Wadgani.

Le Conseil des gouverneurs est composé des ministres des finances ou des ministres de la planification des quinze (15) États membres de la CEDEAO.

Dans le discours de félicitations prononcé à cet effet, M. George Agyekum Donkor, PhD, président de la BIDC a indiqué que la nomination de M. Olavo Avelino Garcia Correia est une preuve de son charisme et du prestige dont il jouit en sa qualité de banquier et d’homme d’État chevronné.

Le président de la BIDC a souligné que les compétences professionnelles du nouveau président dans le domaine bancaire, économique et de gestion d’entreprise, ainsi que son expérience multisectorielle dans les secteurs public et privé, seront bénéfiques pour la Banque qui continue à s’imposer en tant qu’une institution de financement du développement de premier plan dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, grâce au développement ciblé et efficace des communautés de la CEDEAO.

Donkor s’est engagé à œuvrer de concert avec le nouveau président du Conseil des gouverneurs afin de renforcer la crédibilité et l’image de la Banque.

La BIDC est une banque régionale d’investissement et de développement de premier plan créée par ses quinze (15) États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Basée à Lomé (Togo) la Banque s’est engagée à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses opérations dans les domaines des infrastructures et des équipements de base, du développement rural et de l’environnement, de l’industrie ainsi que dans le secteur social et celui des services, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public.

Les interventions de la BIDC revêtent la forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, de lignes de crédit, d’activités de refinancement, d’opérations d’ingénierie financière et de services connexes.