Son directeur général Mouhamadou Taha Thioye le définit mieux : « Upay, c’est une plateforme de paiement universel qui comporte plusieurs composantes : la composante business qui permet à toutes entreprises de pouvoir émettre des demandes de paiement mais également de faire de la collecte. Il y a la partie UPay online qui permet à tous les sites marchands de pouvoir disposer d’outils innovants qui leur permettront d’accepter le paiement par carte bancaire, par wallet, mais également par express sur les réseaux. Il y a également le volet Upay Pro qui permettra aux commerçants de pouvoir encaisser de l’argent via two wallet. La dernière innovation c’est l’application U pay App disponible sur Play Store qui permettra aux clients qui l’auront téléchargé, aux consommateurs de pouvoir faire l’interopérabilité entre les différents wallets. Autrement dit il sera possible de prendre de l’argent depuis un opérateur quel qu’il soit orange money, free money, E-money ou bien les cartes prépayées et de pouvoir l’envoyer vers un autre opérateur ou vers une carte bancaire » a-t-il informé à l’occasion du point de presse qui a suivi la cérémonie de lancement de UPay.

Ainsi cette application permet-elle d’effectuer les transactions financières comme les transferts, achats, paiements, retraites…) avec la possibilité de faire des opérations entre les différents portemonnaies et de payer les marchands grâce à un système de QR Code. Autant dire beaucoup d’avantages au bénéfice de ses cibles qui sont le monde professionnel, le B2B, les clients, les salariés, les commerçants.

D’ailleurs, à l’endroit de ces clients utilisateurs finaux, M. Thioye indique que « par rapport à eux, en fait nous avons une campagne de communication mais nous avons également fait beaucoup d’action terrain pour justement apprendre aux utilisateurs comment manipuler l’application et leur permettre de comprendre le parcours client qui leur permet d’accéder à l’un ou l’autre des services étant donné que nous avons essayé de le faire le plus simple et le plus ergonomique possible pour justement pouvoir faciliter les transactions pour cette population qui peut être tous n’ont pas atteint un certain niveau d’instruction. Aussi, Nous sommes en train de voir avec nos partenaires opérateurs dans quelles mesure nous pourrions ne pas forcement avoir besoin de disposer d’une connexion internet pour pouvoir accéder à l’application ».

ATPS est désormais une filiale de l’entreprise marocaine M2T. Spécialisée dans le développement de solutions de paiement et la gestion de canaux et réseaux de distribution, ATPS est pionnière et leader dans le métier d’agrégateur de services de paiement (encaissement de factures, transfert d’argent, distribution de monnaie électronique, …). ATPS est aujourd’hui un des acteurs majeurs de l’écosystème de l’inclusion financière à travers son réseau Proximo fort aujourd’hui de près de 7.000 points services servant mensuellement 300.000 clients uniques sur toute l’étendue du territoire sénégalais et l’ouverture effective de filiales en Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger. Aujourd’hui, ATPS est au cœur du nouveau schéma directeur de la distribution en Afrique du Groupe BCP, avec le déploiement d’un nouveau modèle d’agence baptisé « Atlantique Cash ». L’objectif visé, est qu’à l’instar des pays développés, le Sénégal, avec ATPS et via la solution UPay, devienne le pionnier du paiement digital en Afrique de l’Ouest. Bon vent !