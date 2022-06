Cette manifestation a constitué une opportunité pour Free de réaffirmer encore une fois « sa passion de l’évolution, sa volonté de modernité, et surtout sa vision de l’innovation : une innovation utile et pertinente, une innovation au service des individus et de leur bien-être », indique un communiqué.

Avec la 5G, Free et Ericsson ambitionnent de mettre en évidence le rôle de la connectivité et de la technologie cellulaire dans la conduite de la transformation numérique pour les consommateurs et les industries à travers le Sénégal.

Pour les besoins de la démonstration, les démos sélectionnées incluaient Music Connect, l’ambulance connectée, le véhicule contrôlé à distance ainsi que la maison connectée pour permettre une société plus intelligente.

« En effet, après avoir démocratisé l’accès au réseau mobile 4G et 4G+ avec plus de 1000 4G sites en moins de 3 ans, Free a lancé son offre de fibre optique, la moins chère du marché, pour que se démocratise à son tour l’accès au très haut-débit fixe », indique le communiqué.

Aujourd’hui, après que l’ARTP lui a alloué des fréquences pour l’expérimentation, Free se lance sur le terrain de la 5G, avec dans un premier temps 5 sites installés à Dakar.

Une vingtaine d’autres sites 5G seront bientôt installés dans d’autres régions qui pourront aussi tester cette révolution technologique.

Cette journée a ainsi permis de montrer l’efficacité de ces installations, par des ateliers qui ont mis en situation des applications concrètes mais futuristes de cette nouvelle connectivité : piloter une voiture à distance, gérer sa maison sans y être, assister médicalement les cas d’urgence, et même faire un seul et même concert à plusieurs endroits en même temps. Selon M. Mamadou MBENGUE, Directeur général de Free, « Ces nouveautés sont une illustration de la culture d’innovation de Free et sa capacité à intégrer l’évolution des modes de consommations pour offrir le meilleur parcours client possible. Cela est conforme à notre objectif d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à des communications mobiles avancées et à des services efficaces ».

Free est un opérateur global de Téléphonie mobile au Sénégal. Il compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.