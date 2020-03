Free Business, l’opérateur global à destination de toutes les entreprises du Sénégal

Plus qu’un fournisseur de solutions, Free Business est un opérateur global qui accompagne les entreprises de toutes tailles et de secteurs confondus dans leur transformation digitale via une offre complète : mobile, internet à très haut débit, Cloud, mobile money et des solutions avancées.

Free Business entend par ailleurs marquer son entrée avec une offre inédite : faire profiter les entreprises et professionnels d’offres illimitées à partir de 30 000 F.

Déploiement technologique et expertises humaines pour des services numériques de dernière génération

Free Business dispose d’infrastructures techniques modernes, sécurisées et 100% indépendantes. Avec notamment son réseau de fibre optique de plus de 2300 km à travers le Sénégal, Free Business rend possible la transmission de données haut débit.

Aux côtés de ces moyens innovants, les équipes expertes de Free Business renforce l’offre grâce à leur flexibilité et proactivité tout en proposant des offres adaptées à chaque client. « Nous continuons à avoir un niveau d’exigence et de contrôle pour nous assurer de la qualité des services fournis au client. Notre challenge au quotidien est d’être à l’écoute de nos clients pour leur apporter les solutions dont ils ont vraiment besoin, c’est à dire celles qui apporteront une valeur ajoutée à leur activité. Beaucoup d’entreprises fournissent aujourd’hui des services qui demandent une réactivité. Qui dit réactivité dit connectivité. Grâce à notre réseau internet 4G+, nous propulsons nos clients dans l’univers du très haut débit qui leur permettra ainsi de libérer leurs ambitions», a fait savoir Hichem Andaloussi, Directeur de Free Business

Participer à l’essor du Sénégal numérique

Free Business souhaite se positionner comme un acteur numérique et économique du pays en participant à l’émergence de ses entreprises. En combinant innovation, expertise et accessibilité, Free permet ainsi leur e-transformation et leur rentabilité pour créer de nouvelles opportunités économiques. « Nous apportons un savoir-faire mondial technologique & commercial à l’ensemble des entreprises du Sénégal. Vous pouvez compter sur l’engagement de la direction générale de Free, et de toutes les équipes techniques et commerciales afin de vous accompagner dans votre transformation digitale et le développement de votre entreprise au service exclusif de la croissance de notre pays», a déclaré Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free au Sénégal pour la circonstance.