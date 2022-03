La Déclaration de Kigali qui a sanctionné le conclave organisé sous format hybride réitère l’engagement à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en assurant une reprise verte et inclusive après la pandémie de COVID-19 sur le continent, conformément aux objectifs de la Décennie d’action pour la réalisation des objectifs de développement durable ;

Organisée sous le thème : « Mieux construire l’avenir : une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser le Programme 2030 et l’Agenda 2063 » le forum demande aux pays développés de faciliter un accès équitable aux vaccins contre le coronavirus 2019 pour permettre aux pays africains de se remettre plus rapidement de la pandémie de COVID-19,

Le FRADD 2022 appelle les pays africains, les institutions panafricaines, le système des Nations Unies et les partenaires de développement à investir davantage dans la production de statistiques pertinentes et opportunes pour éclairer l’élaboration des programmes de développement nationaux, régionaux et mondiaux.

Le Forum kes invite à cet égard à tirer t parti des possibilités offertes par les nouvelles sources de données, les technologies géospatiales, la plateforme mondiale des Nations Unies sur les mégadonnées pour les statistiques officielles et les centres régionaux en Afrique.

Le FRADD 2022 invite les pays africains à investir dans le développement de systèmes éducatifs plus résilients et à adopter une approche de planification du secteur de l’éducation résiliente et tenant compte des risques, et à donner la priorité à la connectivité et aux capacités numériques afin de réaliser l’apprentissage pour tous et le développement des compétences.

Adoptée par les 54 États membres présents, la Déclaration de Kigali appelle les pays africains à renforcer les dispositions institutionnelles, y compris les stratégies nationales tenant compte du genre, afin d’améliorer l’appropriation nationale et le respect du principe de responsabilité concernant la mise en œuvre effective et le suivi des objectifs et cibles liés au genre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement.

Également, elle invite les entités du système des Nations Unies à renforcer la capacité des pays du Bassin du Congo à financer le développement durable par le truchement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo afin de soutenir la mise en œuvre par ces pays de leurs contributions déterminées au niveau national, d’estimer leur capacité de séquestration du carbone et de développer des moyens d’existence liés au capital naturel exceptionnel de la sous-région

Le Forum exhorte les pays africains à tirer parti des possibilités qu’offre l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine pour soutenir le développement de chaînes de valeur régionales, en particulier celles des minéraux utilisés dans la production de batteries et de véhicules électriques, afin de permettre aux pays africains de capter davantage de valeur le long des chaînes de valeur mondiales

En outre, la Déclaration de Kigali appelle tous les pays à mettre en œuvre les messages clefs adoptés à la huitième session du Forum régional africain pour le développement durable et demande au Gouvernement rwandais de présenter les messages clefs au nom de l’Afrique à la réunion du forum politique de haut niveau pour le développement durable qui se tiendra sous les auspices du Conseil économique et social à New York du 5 au 15 juillet 2022



L’édition de 2022 du FRADD a été organisée par la Commission Économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies en collaboration avec le Gouvernement du Rwanda, la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et d’autres agences des Nations Unies