Le programme d’investissements financé par cet emprunt obligataire est dédié (i) aux investissements sur les infrastructures permettant de soutenir le segment Voix, (ii) l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers (Energie, Banque, contenus multimédias), (iii) continuer la modernisation et l’extension du réseau SONATEL tout en renforçant le rôle de pionnier du Groupe SONATEL en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.

IMPAXIS SECURITIES S.A, Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agrée par le CREPMF a été mandaté par l’Emetteur en tant qu’Arrangeur et Chef de file de l’emprunt obligataire.

IMPAXIS a proposé une solution globale à SONATEL combinant un crédit relais avec des banques internationales de premier plan dans le but de démarrer le programme d’investissement suivi d’un emprunt obligataire sur le marché financier régional sur une maturité plus longue et en monnaie locale.

L’emprunt obligataire a été validé par le Conseil Régional sous le visa numéro EOP/20-010 pour l’émission de 10 000 000 obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50 %/an. La période de souscription sera ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020

L’opération, la plus grande levée de fonds d’une entreprise privée sur le marché régional, a aussi pour objectif de dynamiser le marché obligataire des entreprises privés.

Sonatel, en tant que société émettrice sur le marché financier régional (MFR), s’est vue octroyer l’une des meilleures notes pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone UEMOA à date, « Investment Grade ».

L’émetteur, également en tant que première entreprise de la région en terme de chiffre d’affaires dispose (i) d’un risque de crédit exceptionnellement bas dans un contexte économique ponctué d’incertitudes, (ii) d’une forte capacité à honorer le service de la dette à court et à long terme, (iii) d’une gouvernance respectant les meilleurs standards internationaux.

L’opération se déroulera dans le contexte actuel avec la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis le début de l’année 2020. Le Groupe Sonatel, en tant qu’acteur régional et principal contributeur économique et social dans ses différents marchés, a pris des mesures afin de venir en aide aux populations et apporter son concours aux autorités étatiques, en droite ligne avec sa politique RSE.

Acteur régional leader du secteur des télécommunications en zone UEMOA, le Groupe Sonatel est présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone)

Le Groupe Sonatel a investi 585 milliards de FCFA sur la période 2017 à 2019. Ces investissements ont permis à Sonatel de disposer (i) d’une des plus vastes infrastructures de télécommunications en Afrique, (ii) d’un réseau 100% numérique avec cinq anneaux de fibre optique (y compris sous-marin) d’une longueur totale de plus de 3 000 km (iii) d’une des plus grandes bandes passantes Internet en Afrique (+de 400 Gbits/s).

Ces importants investissements ont été financés par autofinancement et par endettement auprès des institutions financières. Les investissements du Groupe ont été réalisés à 54% au Sénégal, premier marché du Groupe en termes de revenus.