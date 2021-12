D’un coût de 200 millions FCFA, cette « maison » est un édifice d’accueil et de d’hébergement des accompagnants des patients hospitalisés au niveau du service de Neurologie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHU).

Le complexe d’accueil, pensé et conçu pour des conditions de séjour alliant confort et quiétude, est composé notamment de 8 grandes chambres climatisées de 40m² avec salle d’eau intégrée d’une capacité totale de de 32 lits.

Il dispose également d’une cuisine équipée d’une buanderie, des lieux de culte (mosquée et chapelle), avec espace pour ablutions, d’un pôle administratif composé de 2 bureaux de 12m², d’une salle de réunion de 40 m² et d’une grande cour centrale, lieu de détente et d’échanges avec les professionnels

Un gîte fonctionnel et accueillant qui permettra de rapprocher les populations à leurs parents hospitalisés dans un cadre serein et chaleureux.

Créé en 1957, les services de Neurologie et de Neurochirurgie du CHU de Fann accueillent la majorité des spécialistes en Neurosciences et un nombre important de médecins en spécialisation, venant de plusieurs pays d’Afrique. Uniques services de Neurosciences cliniques, ils concentrent toutes les consultations, explorations neurophysiologiques et gestion des urgences neurologiques et donc reçoivent un nombre important de patients à hospitaliser.

Au Sénégal, un patient est souvent accompagné par un ou des parents. Ils assistent leur malade hospitalisé jour et nuit pour tous les besoins du traitement. Le plus souvent, les accompagnants des patients hospitalisés n’ont pas de cadre d’accueil et d’hébergement dans les structures sanitaires de ce pays en cas de séjour prolongé.

Améliorer les conditions de vie des populations reste la mission première de la Fondation Sonatel. Dans le domaine de la santé et plus particulièrement en matière implication de la famille dans l’assistance aux malades, les conditions de séjour dans la structure d’accueil du patient constituent un élément fondamental de soutien psychologique au patient.

En accompagnant ce projet, la Fondation vient ainsi renouveler toute sa solidarité au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale Pour s’être engagée une nouvelle fois à côté des Sénégalais, le Fondation inscrit à son actif une innovation de taille de haute portée humaine et sociale. Par cet appui, dans un domaine quasi inexistant, apporté au service de Neurologie de Fann, la Fondation Sonatel rajoute au patrimoine de l’Etat un actif à haute portée sociale et humaine.

La Fondation Sonatel, fidèle à son engagement d’être encore plus proche des populations sur les questions prioritaires telles que celle de la santé, a jugé nécessaire, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’action Sociale, d’apporter sa contribution à l’amélioration de la politique de santé publique au Sénégal à travers l’édification d’infrastructures majeures.

Depuis deux décennies, le groupe Sonatel, à travers sa Fondation, s’est engagé à soutenir les populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l’Education et de la Culture. La Fondation d’Entreprise Sonatel s’active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d’œuvrer pour le développement du pays, à travers le bien-être des populations.

