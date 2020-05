Quelles sont les mesures financières pour soutenir les entreprises dans le portefeuille de la DER pendant cette période de COVID-19 ?

Avec la situation actuelle, nous allons réorienter notre plan de financement pour aider les PME/PMI et les entrepreneurs du Sénégal. D’abord en ce qui nous concerne au niveau de la DER pour endiguer le coronavirus nous avons pris trois mesures. La première qu’on avait appelé riposte consistait à mettre en place des financements rapides tel un report des échéances. Les financement rapide c’est ce qu’on appelle prêts Covid 19 avec des taux de 0% ou au maximum des taux de 3% avec un différé de 6 mois pour permettre aux entreprises sous portefeuille de la DER de pouvoir bénéficier de ressources leur permettant de tenir trois mois pour pouvoir payer les charges, les salaires, les factures, la location mais aussi le minimum en ce qui concerne le fonds de roulement pour trois mois le temps de passer cette crise.

La deuxième mesure importante qu’on a prise dans le cadre de la riposte c’est le report des échéances. Nous avons pris depuis le mois de mars la mesure de demander à nos banques partenaires et structures de microfinance de suspendre les remboursements et les recouvrements d’échéance entre 3 à 6 mois pour certains secteurs qui sont lourdement touchés notamment ceux qui sont dans la restauration et l’hôtellerie. Ceci a permis avec environ 3500 000 000 FCFA d’aider plusieurs milliers d’entrepreneurs qui sont dans notre portefeuille. Et en fin ceux qui sont dans le numérique, les start up ont eu également à bénéficier d’un financement leur permettant de continuer leurs activités. Il y’en a qui sont dans le secteur de la livraison comme ‘’Car rapide prestige’’, la plateforme ‘’Jay ma Mbourou’’ utilisée en collaboration avec le ministre du commerce pour pouvoir vendre du pain pendant cette période de Covid-19.

La troisième mesure que nous avons prise dans notre plan c’est la relance de l’activité économique. Les 100 milliards FCFA que nous avons mobilisés étaient destinés à des secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche mais également le numérique. Mais c’est sûr qu’avec la situation nous allons les réorienter sur la troisième phase de notre plan qu’on appelle relance pour aider les PME/PMI et les jeunes entrepreneurs de ce pays.

Quelles sont les ressources dont vous disposez pour accompagner actuellement tous ces producteurs ?

Nous disposons d’un fonds de 10 milliards FCFA. 9 milliards destinés à l’anacarde et 1 milliard FCFA pour l’horticulture et ce sont des fonds propres. La Der, en partenariat avec les banques institutions partenaires, a mis en place une enveloppe de 10 milliards F CFA dont les 4 sont donnés par la DER pour accompagner ces structures et ces ressources proviennent des remboursements des prêts de la DER que nous avions fait entre 2018 et 2019 qui permettent aujourd’hui de soutenir ces jeunes et ces femmes qui sont dans des difficultés économiques et sociales.

Où en êtes-vous avec le fonds de 95 milliards FCFA mobilisé auprès des bailleurs pour la période 2019 -2023 ?

Nous avons fini de signer les accords et les conditions suspensifs ont été levés et à partir de la semaine prochaine nous allons pouvoir commencer les décaissements auprès de la BAD et auprès de l'AFD les 100 milliards FCA que nous avons mobilisés auprès des partenaires pour permettre aux bénéficiaires de recevoir leur financement sur les 100 milliards FCFA que nous avons mobilisé auprès de nos partenaires. L'objectif étant, ces trois prochaines années de pouvoir utiliser ces 100 milliards FCFA justement ce n'était pas prévu mais pour la relance économique parce que toutes ces femmes et jeunes sont touchés par la crise. Donc il est important de les aider pour la relance.