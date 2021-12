Il s’agit, des entreprises « Mburu », « Sarayaa », « les Ateliers de Corinne » et « E-Cover ».

Pape Amadou Sarr, a jugé opportun de se rendre personnellement dans chacune des trois premières de ces entreprises financées par la DER/FJ, en partenariat avec le WIC Sénégal pour s’imprégner du déroulement de leurs activités

En effet, cette visite a porté sur trois entreprises dont Sarayaa qui est une SARL sénégalaise évoluant dans la création, la production et la vente des vêtements tradi-moderne haut de gamme; Mburu, un réseau spécialisé dans la valorisation des produits du terroir sénégalais dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie; et Les Ateliers de Corinne, une startup sénégalaise spécialisée dans le marketing culinaire numérique, l’organisation des d’atelier de cuisine et la création de gâteaux et pâtisserie.

S’appuyant sur un réseau constitué essentiellement par des femmes, Mburu mise sur la proximité, un fort engagement social et l’inclusion digitale pour permettre aux femmes d’être plus autonomes dans leur entreprise. Selon Isseu Diop Sakho, promotrice de Mburu, « ce financement nous a permis de boucler déjà notre phase de développement qui avait déjà été amorcé depuis 2019 donc ça nous a permis de concrétiser les implantations en terme de points de vente et d’augmenter également la visibilité des femmes entrepreneurs qui composent ce réseau et surtout la promotion des céréales locales ».

Pour Safiétou Seck, fondatrice de la marque Sarayaa, l’apport de la Der lui a permis de multiplier les ressources humaines en trois en termes d’emploi et aussi de stabilité financière. « La Der/fj m’a apporté surtout de la stabilité, c’est-à-dire quand vous n’êtes pas accompagné, vous n’avez pas de financement, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Là maintenant vous êtes accompagnés, le fait d’avoir plus d’emploi, de donner des emplois aux jeunes. Je pense que c’est très bien d’avoir aussi une visibilité parce que du point de vue marketing et communication, une marque pour qu’elle soit vue et vendue, il faudrait avoir les personnes qu’il faut donc compétent pour ça », confie-t-elle.

Par ailleurs, Corinne Erambert, promotrice des Ateliers de Corinne a fait savoir que le financement lui a permis d’être beaucoup plus productive. “ Au-delà de la rentabilité c’est beaucoup plus la productivité et ce côté très clientèle. De pouvoir répondre à la demande à la demande parce que arrivé à un moment c’était compliqué de répondre seule en cuisine à la demande des clients et maintenant il ya beaucoup plus de constance, de rigueur et on répond plus à la demande du client ».

Selon Mme Evelyne Dioh Simpa, directrice de WIC capital, ces trois entrepreneuses sénégalaises avaient du mal, toutes seules, à se développer. Et aujourd’hui, avec ce financement qui leur a été apporté en partenariat avec la DER/FJ, elles ont pu créer 224 emplois directs et indirects.

WIC Capital est un fonds d’investissement qui cible exclusivement les entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Par Tamaltan Inès Sikngaye