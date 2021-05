L’accord a été paraphé entre le Délégué général à la DER/FJ, Pape Amadou Sarr et le Directeur général de l’ONFP, Souleymane Soumaré.

À travers cette convention de partenariat, l’ONFP et la DER/FJ entendent intervenir dans « l’identification des niches d’emploi, le montage et la mise en œuvre de projets de formation. »

Le Délégué général à la DER/FJ s’est réjoui de la signature de cette convention de partenariat, soulignant qu’elle intervient dans un contexte où la problématique de l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes est inscrite comme une priorité nationale par le chef de l’État, avec de nouvelles orientations assignées à la DER/FJ, mais aussi les autres acteurs clés du secteur que sont l’ONFP, le 3FPT, le FONGIP, l’ADEPME et le Bureau de Mise à Niveau (BMN).

« L’accord, que nous signons aujourd’hui avec l’ONFP, a pour but de définir les modalités de partenariat entre nos deux institutions pour l’accompagnement des jeunes et femmes porteurs de projet bénéficiant des programmes de financement de DER/FJ, explique Pape Amadou Sarr

Il a ajouté que « ce cadre de collaboration permettra d’accompagner les bénéficiaires de financement en termes de formations qualifiantes et de renforcement des capacités avec un certificat à la clé. »

Le Directeur général de l’ONFP, a pour sa part, insisté sur l’importance de cet accord, affirmant qu’il entre dans le cadre de la mise en œuvre des « mesures exceptionnelles » prises par le président Macky Sall, pour « répondre à la demande pressante et urgente des jeunes ». A ce titre, souligne-t-il, la DER/FJ et l’ONFP sont appelés à jouer un rôle « extrêmement important ».

« Si l’objectif de la DER/FJ consiste à susciter la conception d’innovations sociales et le renforcement de l’expertise technique des jeunes entrepreneurs, l’ONFP, lui, offre à ces jeunes des formations professionnelles qui leur garantissent les aptitudes à exercer une activité ou un métier selon les normes requises par les branches professionnelles », a dit Souleymane Soumaré.

Le directeur général de l’ONFP a aussi souligné la pertinence de cette convention de partenariat qui témoigne encore une fois du souci d’harmonisation des réponses voulues par l’État dans les questions de l’emploi, de l’employabilité et de la création de richesses