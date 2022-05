Prenant part à Dakar (Sénégal) à une conférence organisée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) du 11 au 17 mai, ils ont affirmé que les banques de développement multilatérales et régionales devront « s’adapter et atténuer les conséquences croissantes du changement climatique » et financer des projets verts ».

La Conférence des ministres (CoM2022) félicite la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies et la Pacific Investment Management Company pour le lancement de la Facilité de liquidité et de durabilité (LSF). Cet instrument permettra aux pays africains d’attirer des investissements dans des produits financiers axés sur la durabilité, y compris les obligations vertes.

Ils ont déclaré également que les pays africains devront être indemnisés pour les efforts qu’ils fournissent dans la sauvegarde de certains des actifs de séquestration du carbone les plus importants de la planète.

La CoM22 note que les banques de développement multilatérales et régionales devront rendre le financement climatique plus facilement accessible, afin qu’elles puissent « s’adapter et atténuer les conséquences croissantes du changement climatique » et financer des projets verts.

Cinq ans après la United Nations Climate Change Conference (COP) de Marrakech, c’est de nouveau au tour de l’Afrique d’organiser la Conférence des Parties. Seule candidate en lice, c’est la ville de Charm el-Cheikh qui accueillera la COP 27 du 7 au 18 novembre 2022.