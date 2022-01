En effet, le Groupe Sup de co Dakar s’est engagé, depuis quelques années, dans la mise en œuvre de sa politique de développement de la recherche. Cela s’est illustré par l’organisation d’un Colloque scientifique international (COSIS 2019) et la co-organisation, en 2021, de la 8ème édition du Colloque international de l’Association Sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG).

Le concept « Les Cafés de la Recherche » a pour vocation de poser un cadre de dialogue entre universitaires et praticiens du Management. Les écoles de commerce ont l’avantage d’avoir une relation privilégiée avec le monde de l’entreprise. Cela se matérialise par l’intervention de professionnels de haut niveau : Directeur financier, Directeur du capital humain, Entrepreneur, Banquier, Expert-comptable… A cela s’ajoute les visites d’entreprises régulières. Effet, nos étudiants ne doivent pas être en déphasage avec les pratiques au sein des organisations. Dans le même ordre d’idée, la recherche en sciences de gestion ne doit pas être déconnectée de l’entreprise et de ses acteurs étant donné qu’elle vise la compréhension des phénomènes et l’amélioration des pratiques organisationnelles.

La première édition « des cafés de la recherche » avec comme thématique générique « le Management en contexte africain », s’est déroulée ce jeudi 13 janvier 2022 de 9h 00 à 12h 30 à l’hôtel NOVOTEL.

Cette thématique centrale occupe une place importante dans nos organisations. L’injonction à la contextualisation marque l’ambition de tenir compte des contextes. Sous ce rapport, les pratiques managériales, les outils de gestion, les normes, méritent une attention particulière. Les Panélistes ne pouvaient pas être mieux choisis.

Pr Ababacar MBENGUE, Professeur des universités, classe exceptionnelle (Reims-France et Supdeco a tenu en haleine le public à travers une leçon inaugurale magistrale. Mr Tidiane SYLLA, Ancien Ministre, Ancien PDG de Dakar Marine a relaté son expérience de Top Manager. Selon Dr Mouhamadou Bane, directeur de l’école de Management du Groupe Sup de co Dakar : « ces deux interventions ont jeté les bases de l’émergence d’une pensée managériale en Afrique ». Le rendez-vous est donné dans deux mois pour la prochaine édition des « cafés de la recherche ».