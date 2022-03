Cette visite de trois jours pour procéder à l’inauguration des nouveaux locaux à la place de l’indépendance a également été saisie par les représentants de KPMG France pour faire plusieurs annonces importantes concernant la transition en cours mais également la stratégie « ambitieuse » du groupe faire de bureau dakarois un cabinet leader sur l’ensemble de métiers : Audit, Tax & Legal et Conseil.

En effet, la cérémonie d’inauguration des locaux a coïncidé avec l’installation de la nouvelle équipe dirigeante de KPMG Sénégal. Ainsi, M. Ndiaga Sarr, chargé du développement de la marque KPMG au Sénégal depuis plus d’une vingtaine d’années, a passé le témoin à M. Seydina Issa Ndiaye, Senior Partner, Directeur Général et Pape Bocar Gueye, associé audit et Président du Conseil d’Administration.

Une occasion saisie par M. Axel Rebaudieres, Directeur général de KPMG France pour rendre hommage à M. Ndiaga Sarr et encourager la nouvelle équipe à parachever avec succès le travail déjà accompli. Le nouveau Directoire de KPMG Sénégal, qui a ainsi officiellement pris ses fonctions, s’est donné pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique au sein du cabinet, notamment en matière de recrutement de talents afin d’étoffer son offre de services.

L’ambition est d’accélérer le développement de KPMG Sénégal pour en faire un « acteur de double taille dans les 24 prochains mois » afin d’apporter aux clients des prestations de conseils de haute facture.

« Jusque- là, on avait mis l’accent sur l’audit. Nous comptons investir massivement sur l’advisory et le Tax & legal pour accompagner véritablement les dirigeants à identifier leurs problèmes, à apporter des solutions de façon transversale en s’appuyant sur les ressources que nous avons développées localement, mais également des ressources qui viendront d’un peu partout du réseau », explique Wilfrid Lauriano do Rego, Président du Conseil de surveillance de KPMG France

Mustapha Oussedrat, Président de KPMG Avocats en France précise que cet objectif « suppose bien évidemment une politique de recrutement de talents à tous les niveaux, du collaborateur débutant à l’associé. Cette politique de recrutement s’accompagne bien évidemment comme c’est déjà le cas, de la mise en place d’une politique de bienveillance vis-à-vis de l’ensemble de nos collaborateurs pour leur offrir un cadre de travail agréable qui va leur permettre de s’épanouir et de faire une belle carrière au sein de KPMG Sénégal », précise-t-il.

Selon Seydina Issa Ndiaye, nouveau Directeur Général, Les équipes sénégalaises disposeront des outils performants mis en place par le réseau, pour accompagner leurs clients mais également d’un programme de formation destiné à renforcer leurs compétences professionnelles et les soft-skills pour mieux former les managers de demain.

Par ailleurs, dans le cadre de son déménagement, KPMG Sénégal s’est inscrit dans des actions RSE en offrant ses anciens meubles au lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée. Une façon de soutenir l’excellence prônée par KPMG monde, de l’avis de M. Pape Bocar Gueye, Associé audit et par ailleurs Président du Conseil d’Administration KPMG Sénégal.

Par Tamaltan Ignes Sikngaye