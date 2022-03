Une société française qui se concentre sur les opportunités d’investissement immobilier dans l’Union Européenne pour les africains.

​​A ce titre, KOHELAB INVEST propose des solutions financières professionnelles innovantes et les meilleures opportunités d’investissement pour les entrepreneurs et les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille à l’international et envisagent de déménager en Europe pour développer leur entreprise et améliorer leur style de vie.

Aux clients désireux d’investir dans l’immobilier, KOHELAB INVEST offre l’opportunité d’acquérir un bien dans des secteurs stratégiques avec une large gamme de projets immobiliers qui s’adaptent à différents types d’investisseurs.

Ce type d’investissement s’opère dans le cadre de programmes d’obtention d’un second Passeport européen ou d’un titre de séjour (notamment pour la Grèce, le Portugal, l’Italie, Dominique, Malte). Les programmes d’investissement avec Permis de Résidence ou Citoyenneté – appelés Golden Visa – vous (membres de la famille inclus) permettent de développer votre activité et vous offrent la liberté de voyager, de travailler, de vous soigner et d’étudier en Europe.

A cet effet, les programmes de permis de séjour européen et de citoyenneté par investissement de KOHELAB INVEST sont mis en place pour soutenir et aider les investisseurs et entrepreneurs africains à établir leur business – carrière – familial en Europe et atteindre le prochain niveau de réussite.

KOHELAB INVEST apporte une plus-value et des solutions innovantes à toutes ces personnes qui souhaitent trouver de nouvelles opportunités pour leur famille en Europe et s’y installer.

Ainsi, le programme de résidence ou de citoyenneté par investissement de KOHELAB INVEST aide les Africains à :

Diversifier leurs investissements,

Trouver les meilleures opportunités immobilières,

Bénéficier de rendements élevés,

Obtenir un permis de séjour et de citoyenneté

Dans cette perspective, Mme Cyrielle KOUAMOU, Directrice des Investissements et Maître Rhadamès KILLY, Conseil de KOHELAB INVEST, seront présents à Dakar du 04 Avril au 11 Avril 2022.

Vous souhaitez les rencontrer ?

Contactez-les dès à présent, pour prendre un rendez-vous. Ils seront heureux de vous accueillir pour vous informer et échanger sur les nombreuses opportunités d’investissements qui s’offrent à vous.

+33 7 68 82 81 66, contact@kohelab.com, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, www.kohelab.fr/nous-contacter