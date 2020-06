La Fondation UBA, la structure responsable de la mise en œuvre la politique de responsabilité sociale des entreprises de United Bank for Africa (UBA) Plc, s’est jointe mardi au reste du monde pour célébrer les enfants africains dans le cadre de l’édition 2020 de la Journée internationale de l’enfant africain.

Instituée par les Nations-Unies la date du 16 juin de chaque année, est dédiée aux enfants en Afrique rendant ainsi hommage au courage des étudiants sud-africains qui ont défendu leur droit à une meilleure éducation à, et en tant qu’institution soucieuse de l’éducation et du bien-être de l’enfant africain, UBA à travers sa fondation contribue chaque année cet événement très important.

En raison de la pandémie de Covid-19 et à la fermeture des établissements d’enseignement qui en a résulté, la Fondation UBA n’a pas pu se rendre aux écoles et centres communautaires, comme à l’accoutumé. Cependant, elle a organisé des activités en ligne, en donnant la possibilité aux lycéens de regarder et d’écouter des séances de mentorat et de lecture virtuelles.

Au cours de la session virtuelle, la directrice générale de la Fondation UBA, Bola Atta, s’est entretenue avec les étudiants sur diverses questions, allant de la culture financière et de l’importance de la lecture dans l’édification d’une nation. Elle a également expliqué la raison pour laquelle la Fondation UBA se focalise sur trois piliers clés à savoir l’éducation, de l’autonomisation et de l’environnement. Elle a ajouté que la banque, à travers sa fondation, reconnaît le rôle crucial que l’éducation et, en fait, une bonne culture de la lecture doivent jouer dans la vie des jeunes.

«De nos jours, les élèves ne prennent plus le temps de lire et sont facilement distraits par la présence de médias sociaux électroniques tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres; et pour freiner cette tendance sur le continent, la Fondation UBA a mis au point le projet «Read Africa» (L’Afrique qui lit), conçu pour redonner le gout de la lecture à nos jeunes sur le continent » a-t-elle fait savoir.

«En tant qu’institution panafricaine, nous pensons que l’avenir de l’Afrique réside dans sa jeunesse et pour cette raison, la Fondation UBA est activement impliquée dans la mise en œuvre de projets éducatifs et pour combler le fossé de l’alphabétisation à l’échelle continentale, et aide pour raviver la culture de la lecture et de l’alphabétisation en déclin chez les jeunes africains même s’ils poursuivent leurs études », a renchérit Atta.

Tout en soulignant la conviction qu’un jeune hautement éduqué et bien informé est un atout essentiel pour l’avenir de l’Afrique, Atta a saisi l’occasion pour lire quelques passages du roman recommandé aux étudiants et les a encouragés à visiter le site Web de la Fondation UBA sur www.ubagroup. com / uba-foundation, où ils pourront lire à loisir.

UBA, à travers sa Fondation, estime qu’une éducation de qualité est cruciale pour doter l’Afrique des ressources humaines nécessaires à l’exploitation des opportunités émergentes et afin de propulser le continent vers des niveaux de développement plus élevés.

Le mois dernier, la banque a également tenu son forum UBA Conversations, un événement annuel commémorant la Journée de l’Afrique, pendant lequel les présidents et dirigeants mondiaux ont contribué aux discussions visant à propulser la croissance africaine après le COVID-19.

En tant qu’institution panafricaine, UBA est à l’avant-garde de la promotion de l’Afrique et des valeurs africaines, en particulier dans les domaines du développement économique du continent. Présente dans 20 pays africains et dans le monde notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, la banque a une solide expérience de soutien à ses communautés, notamment pendant les périodes difficiles.