En dépit d’un contexte économique instable dû à la pandémie de Covid-19, UBA Sénégal a obtenu des résultats financiers appréciables. Dans cet entretien, le Directeur Général de UBA Sénégal, M. Bodé REGBESOLA, s’en félicite et explique que la banque a pu réorienter son activité afin de maintenir son statut de leader.

Réussir business – Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous revenir sur les résultats financiers obtenus par UBA Sénégal durant le précédent exercice ?

Bodé REGBESOLA – En 2021, UBA Sénégal a réalisé une croissance record de 81.310 Mll XOF en termes de dépôts, malgré la Covid -19. Nous avons réalisé une augmentation de 37.123 Mll XOF en termes de crédit et obtenu un résultat brut non encore certifié de 10.333 Mll XOF.

Comment pouvez-vous expliquer les performances réalisées par UBA Sénégal en 2021 ?

L’année 2021 n’a pas été facile en raison notamment d’un contexte économique instable dû à la pandémie de Covid-19 qui a affecté le système économique mondial depuis 2020, créant des conditions d’affaires défavorables. Le secteur bancaire au Sénégal et dans le monde n’est pas resté en marge et a été négativement impacté par la Covid-19. Malgré ces conditions économiques, UBA a réussi à se réinventer et à donner une nouvelle orientation à son activité en s’appuyant sur ses principaux atouts que sont : sa position de partenaire stratégique et privilégié de l’Etat du Sénégal, sa position de leader dans le segment digital, son dynamisme dans les transferts bancaires.

Pouvez-vous revenir sur les stratégies déployées pour maintenir UBA Sénégal en bonne santé financière ?

Oui, comme les autres banques de la place, UBA Sénégal a été affectée par la COVID-19 avec les perturbations et ralentissements d’activité liés à la pandémie. Les leviers clés utilisés par le digital pour réorienter son activité ont été sa position de leader pour permettre aux clients d’effectuer des transactions à distance en utilisant notre plateforme d’auto-enrôlement et notre banquier virtuel LEO. Nous avons également utilisé notre solide réseau de transfert de fonds et signé un nouveau partenariat avec Finetech pour augmenter notre volume de transactions de détail. UBA Sénégal a investi dans une solution d’innovation numérique en coordination avec le partenaire Finetech et différentes intégrations pour augmenter le volume de transactions et offrir un meilleur service aux clients de la banque.

Récemment, UBA Sénégal a été primée «Banque de l’année 2021» (Bank of the year 2021) par The Banker Magazine, un journal spécialisé. Comment avez-vous accueilli cette distinction ? Et quelle signification revêt-elle pour la banque que vous dirigez ?

La distinction de Banking Award 2021 nous a été octroyée pour la réalisation majeure dans le segment numérique au Sénégal. Ce prix est une réalisation majeure qui compense tous les efforts déployés par la banque depuis plusieurs années pour fournir un service à valeur ajoutée à ses clients.