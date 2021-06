Le Sénégal et la France ont conclu, le vendredi 25 juin 2021, un deuxième accord dans le cadre de l’Initiative de Suspension du Service de la Dette (ISSD) lancée depuis 2020 par les pays membres du G20 et coordonnée par le Club de Paris. Cet accord a été signé par Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget et Son Excellence monsieur Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal.

L’accord de suspension pour la période allant de janvier à juin 2021 porte sur un montant de 13,7 milliards de francs CFA. Il fait suite à une première suspension sur la période de mai à décembre 2020 pour un montant de 18,6 milliards de francs CFA.

En cumul, depuis le lancement de l’ISSD en mai 2020, le montant total d’échéances de dettes dues qui ont été suspendues entre le Sénégal et la France est de 32,3 milliards de francs CFA. La signature de l’accord de prorogation de l’ISSD traduit l’excellence des relations diplomatiques, économiques et financières entre la République du Sénégal et la République française.

L’Initiative de Suspension du Service de la Dette est mise en œuvre par les créanciers bilatéraux officiels, avec l’appui du FMI et de la Banque mondiale, pour répondre aux besoins de liquidités et d’atténuer les effets de la Covid-19 sur les pays en voie de développement.