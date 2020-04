Le chef de l’État a lui-même contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA, selon le communiqué de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Il en es de même pour les ministres (60 millions FCFA), l’Assemblée nationale (50 millions FCFA).

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin.

Ainsi, des donateurs constitués d’institutions, d’entreprises, d’organisations, de particuliers, etc., ont ainsi répondu à la solidarité nationale et internationale lancé par l’État dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

La liste publiée dans la presse révèle un total de 372 donateurs, parmi lesquels des institutions financières internationales, des particuliers, des institutions publiques etc.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé depuis le 27 mars l’ouverture d’un compte bancaire dénommé ‘’Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19) sur les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour recueillir les différentes contributions financières à la lutte contre le Covid-19.

Ce compte est destiné à recueillir les différentes contributions financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus à la suite de l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par l’Etat du Sénégal.

280 cas ont été testés positifs, à ce jour au Sénégal. Ils sont répartis comme suit : 171 guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 106 patients sous traitement dans les hôpitaux.