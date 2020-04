L’Union européenne a accordé une enveloppe de 150 millions d’euros, soit 98,250 milliards F CFA, à la Force Covid-19 du Sénégal sur une enveloppe totale de 250 millions d’euro destinées au soutien du secteur privé des pays africains durement touché par la pandémie du Coronavirus. Cette aide vise à renforcer la Force Covid-19 pour une meilleure résilience face au Covid 19. L’annonce a été faite par l’ambassadrice de l’Union Européenne à Dakar dans une conférence de presse vidéo conjointe avec le ministre de l’économie du plan et de la coopération Amadou Hott.

En effet cette enveloppe non remboursable destinée à l’Etat pour faire face au Covid 19 sera ainsi repartie selon Mme Irène Min­gasson. « 130 millions d’euros en aide budgétaire directe et 20 millions d’euros en redéploiement de projets. Le tout en don. Nous avons privilégié la modalité qui offrira au gouvernement la plus grande flexibilité et la plus grande rapidité d’actions, c’est l’appui budgétaire direct. 130 millions d’euro seront décaissés en soutien à la Force Covid-19. Ces dons pourront être associés en étroite collaboration avec d’autres partenaires comme le Fmi et la Banque mondiale, les banques européennes, à des mesures d’appui pour la situation économique et à des aides sociales pour lever d’autres financements» a déclaré la représentante de l’Union européenne au Sénégal.

Pour un montant global de 250 millions d’euro, le Sénégal est très bien servi avec un peu plus de la moitié de cette enveloppe. Soit 150 millions d’euro et cela s’explique selon Mme Irène Min­gasson par les excellentes relations de partenariat qui existent entre l’UE et l’Etat du Sénégal «C’est le reflet de la qualité de notre partenariat. Et notre capacité à travailler à travers la modalité de l’aide budgétaire. Il n’y a pas eu un critère de répartition par pays. C’est le fruit de discussions qui ont eu lieu à l’intérieur de chaque pays et le reflet que le pays a pour l’UE.»

Selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, les 85 milliards du don non remboursable de l’UE sont un appui budgétaire qui permettra au gouvernement de financer son plan de résilience dans le cadre de la Force-Covid-19. Le reste de ce don non remboursable (15 milliards CFA) sera réorienté dans des projets de développement en cours. Il a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple sénégalais à l’endroit de l’Union européenne. M. Hott a salué la parfaite convergence de vue entre le gouvernement sénégalais et ses partenaires de l’Union européenne.

Pour rappel l’Etat a élaboré le Programme de résilience économique et social (Pres) et mis en place le Fonds de riposte contre les effets du Covid-19 dénommé «Force Covid-19» doté de 1 000 milliards FCFA. Ainsi un appel a été lancé tous les partenaires au développement, au secteur privé et aux bonnes volontés pour son alimentation. L’Union européenne, en partenaire fidèle, a réagi à cet appel à la solidarité.