Cette enveloppe financière fait partie des 100 milliards de francs CFA réservés « spécifiquement à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l’hôtellerie et l’agriculture’’, indique un communiqué.

Sur les 77 milliards FCFA qui seront débloqués pour le tourisme et les transports, « 45 milliards de FCFA seront affectés au Hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement’’, précise la source.

Une somme de 15 milliards de FCFA sera allouée au crédit hôtelier et touristique, tandis que 12 milliards de FCFA seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des cas contacts du Covid-19.

Toutefois, précise la source, les réceptifs qui avaient refusé d’accueillir des cas contacts des patients atteints de coronavirus ne bénéficieront pas du soutien de l’État.

Cinq milliards de FCFA sont destinés à « soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat’’. De même, un montant de 200 milliards de FCFA servira à alimenter un fonds de garantie et de bonification devant permettre aux entreprises du secteur de disposer de crédits de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers.

Le communiqué annonce en outre, qu’il sera procédé à un report du paiement de la TVA des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens.

En vue « d’une meilleure efficacité et une meilleure visibilité de toutes ces actions’’, une unité d’experts financiers et une plateforme digitale seront mises en place.

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé depuis le 27 mars l’ouverture d’un compte bancaire dénommé ‘’Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19) sur les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour recueillir les différentes contributions financières à la lutte contre le Covid-19.

Ce compte est destiné à recueillir les différentes contributions financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus à la suite de l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par l’Etat du Sénégal.

Le total des dons au Fonds ‘’Force Covid-19’’, a été arrêté à la date du 10 avril 2020 à la somme de Vingt-neuf milliards six cent vingt-sept millions cent mille cent quatre francs CFA (29 627 100 104), indique un communiqué de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Le chef de l’État a lui-même contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA, selon le communiqué de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Il en es de même pour les ministres (60 millions FCFA), l’Assemblée nationale (50 millions FCFA).

Ainsi, des donateurs constitués d’institutions, d’entreprises, d’organisations, de particuliers, etc., ont ainsi répondu à la solidarité nationale et internationale lancé par l’État dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

La liste publiée dans la presse révèle un total de 372 donateurs, parmi lesquels des institutions financières internationales, des particuliers, des institutions publiques etc.