Au siège de la Délégation à l’entrepreunariat rapide (DER), situé au Point E, à Dakar, l’entrepreunariat des femmes et des jeunes a été au cœur des échanges, ce mardi 1er juin. Dans une salle remplie d’énergie positive, une dizaine de jeunes entrepreneurs – hommes et femmes –, ont, devant le délégué général, Pape Amadou Sarr, le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l’attractivité auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France, Franck Riester, hôte du jour, et les responsables de l’Agence France de développement (AFD), présenté leurs projets, les uns aussi ambitieux et novateurs que les autres.

L’agriculture intelligente, le recyclage des déchets, les jeux vidéo, entre autres idées, ont ainsi été au menu des discussions. Avec des projets bien structurés dans ces différents domaines d’activités, ces jeunes entrepreneurs, des « grands champions à devenir », entendent participer au développement du Sénégal et même de l’Afrique, à travers le numérique, notamment. Et, pour espérer atteindre leurs objectifs, ces derniers peuvent compter sur le soutien de la DER/FJ, qui selon le délégué général, Pape Amadou Sarr, les accompagnent dans le financement de leurs projets et dans l’absorption des dettes contractées pour la mise en œuvre de leurs idées.

Enthousiasme. La volonté et la dynamique dont font montre ces « startupeurs » au quotidien ont, aussi, visiblement beaucoup séduit le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l’attractivité auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France, Franck Rieister. « Ça fait vraiment plaisir de voir toute cette énergie dans cet immeuble de la DER, aujourd’hui. Je salue aussi cette dynamique créer ici au Sénégal par le président de la République Macky Sall et son équipe pour promouvoir le développement », a-t-il déclaré.

S’adressant aux jeunes entrepreneurs, il ajoute : « Vous avez des projets exceptionnels qui répondent aux besoins des populations ici au Sénégal en matière de formation, de gestion des déchets, de divertissement, d’agro-alimentaire. Ce sont là des secteurs si importants pour le Sénégal mais aussi pour la France. Et vous leur proposez des innovations si exceptionnelles. Sachez dès lors que l’objectif de la France, c’est, avec différents leviers, d’accompagner la DER/FJ, et les jeunes entrepreneurs pour que ces idées, ces innovations deviennent des réalités pérennes, créatrices de richesses pour une meilleure qualité de vie des populations. »