Jumia, la principale plateforme d’e-commerce en Afrique, et Mastercard ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à encourager l’utilisation des plateformes de paiement en ligne alors que les consommateurs cherchent des moyens de paiement plus sûrs dans le sillage de la pandémie COVID-19.

Grâce à cette initiative, les consommateurs qui achètent des produits essentiels en utilisant leur carte Mastercard sur la plateforme Jumia recevront jusqu’à 10 % de réduction sur leur commande. Ceci les incitera à effectuer des transactions en toute sécurité via les canaux de paiement en ligne et à éviter les contacts physiques, conformément aux recommandations des autorités sanitaires et des gouvernements mondiaux et régionaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à Mastercard dans le cadre de notre engagement à soutenir la lutte contre cette pandémie mondiale. Nous sommes également heureux de soutenir nos clients en les encourageant à utiliser les paiements en ligne et en leur donnant accès à des produits essentiels à des prix abordables en cette période difficile. Nous espérons que cela invitera plus de consommateurs à la méthode de paiement fiable et sûre que constitue JumiaPay », a déclaré Sami Louali, Vice-Président Directeur des Services Financiers chez Jumia.

Les offres de réduction de Mastercard et Jumia seront disponibles dans cinq pays, dont le Nigeria, l’Égypte, le Kenya, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

« Ce partenariat soutient les différentes politiques gouvernementales en matière de paiement sans contact dans chacun de ces pays. C’est une étape supplémentaire pour limiter l’échange d’espèces en ce moment », a-t-il ajouté.

Commentant le partenariat, Raghav Prasad, Président de la division, Afrique subsaharienne chez Mastercard, a déclaré – « Notre mission chez Mastercard est de connecter et d’alimenter le monde au-delà de l’argenten espèce, d’une façon qui profite à tous, partout, grâce à des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre partenariat avec Jumia vise à encourager davantage les consommateurs de Mastercard à rester en sécurité en utilisant les plateformes de paiement en ligne disponibles pour acheter leurs articles essentiels dans le confort de leur propre maison, de façon sûre, transparente et pratique. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires pour continuer à fournir des solutions aussi pertinentes, permettant aux gens de #resterensecurite « .

Les consommateurs de ces cinq marchés peuvent profiter de cette offre promotionnelle en se connectant à la plateforme Jumia, faire leurs achats et payer leurs produits de première nécessité sur le portail JumiaPay, en utilisant leur carte Mastercard, et recevoir automatiquement jusqu’à 10 % de réduction.