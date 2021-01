Le document a été paraphé par le Directeur Général de Coris Bank International Sénégal M Ibrahima Mar FALL et le Président de la Fédération Sénégalaise de Football Me Augustin SENGHOR

Ce partenariat entre en droite ligne avec la politique menée par l‘institution bancaire depuis son lancement en 2016 dans sa vision d’être un appui constant aux acteurs économiques, culturels et sportifs pour le rayonnement et le développement du Sénégal.

CBI Sénégal se veut « être le partenaire privilégié de tous les porteurs de projets, dans les secteurs des infrastructures, du commerce, du sport, de l’industrie et de l’agriculture ».

La banque se positionne désormais comme « La Banque Partenaire Officiel des Lions de la Téranga » pour porter haut les couleurs nationales lors des compétitions africaines et Internationales.

Elle est connue également pour son engagement à servir et donner satisfaction à ses clients et partenaires avec des offres de produits et services Innovants et de qualité.

Depuis son lancement, CBI Sénégal s’est illustrée à travers quelques faits marquants dont le financement des premières Sphères Ministérielles de Diamniadio dès son entrée dans le marché sénégalais. Elle a aussi procédé, en 2018, au lancement de la Branche Finance Islamique « Coris BARAKA» avec une Agence dédiée à Dakar.

L’année suivante verra CBI Sénégal passer du statut de succursale à filiale et également à l’augmentation de son capital qui passe de 10,5 à 20 Mds de F CFA. 2019, c’est aussi la date de l’inauguration et l’ouverture à Touba d’une deuxième Agence Finance Islamique, Coris Baraka.

CBI Sénégal compte à son actif le financement de la Phase 2 du Programme d’Accès Universel à l’Électricité à Kaffrine et la rénovation King Fahd Palace.