Le nombre d’entreprises dirigées par des femmes est en croissance

Les entreprises détenues ou gérées par des femmes jouent un rôle de plus en plus important en Égypte, au Sénégal et en Tunisie. En plus, les femmes constituent la majorité de la main- d’œuvre dans plusieurs secteurs. Cependant, les femmes ont tendance à être nettement moins bien payées que les hommes, et les femmes en- trepreneurs ont plus de mal à obtenir des finance- ments pour maintenir ou développer leur entre- prise, même si elles s’avèrent être des meilleures emprunteuses en moyenne. Par conséquent, les entreprises détenues ou gérées par des femmes sont fortement désavantagées.