Intervenant jeudi à Kigali (Rwanda) ouverture du FRADD-8, en sa qualité de présidente sortante, Mme Arlette SOUDAN-NONAULT, a souligné comme première priorité, l’opérationnalisation et le renforcement des mécanismes post covid-19 de financement pour une relance inclusive, verte et résiliente, l’action climatique et le développement durable.

Parmi ces mécanismes, elle cité le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, le Mécanisme de liquidité et de durabilité, les échanges d’obligations pour l’adaptation au changement climatique, la nature et le développement durable, et les obligations bleues/vertes.

Elle a ensuite appelé à la mise en place de la grande muraille bleue et l’augmentation des investissements dans la biodiversité durable et la gestion des terres, conformément au cadre de biodiversité post-2020

La ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo de la République du Congo a listé comme troisième priorité, la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 conformément à la Décennie d’action.

« À cette fin, des efforts accrus et un soutien solide sont nécessaires pour revitaliser les cadres de planification et de budgétisation nationaux et infranationaux, et pour générer et appliquer des données et des statistiques de qualité », a –t-elle dit.

Les autres urgences relevées par Mme Arlette SOUDAN-NONAULT sont relatives au renforcement des capacités, notamment des jeunes et des femmes, à tirer parti de la numérisation, de la science, de la technologie et de l’innovation pour des entreprises et des industries vertes et créatrices d’emplois.

Enfin, elle plaidé pour le renforcement du soutien à l’égalité des sexes et aux programmes d’éducation et d’autonomisation des femmes et des jeunes afin de générer et de soutenir un développement inclusif.

L’ARFSD8 se tient du 3 au 5 mars 2022, sur le thème « Mieux construire l’avenir : Une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063.