Chères autorités, partenaires, investisseurs, intervenants, entrepreneurs et acteurs de l’écosystème, je suis honoré et heureux de m’adresser à vous après ces 3 riches jours d’ateliers, de panels et d’évènements de réseautage.

Tout d’abord, je tiens à féliciter chaleureusement les 3 startups lauréates des prix, dont l’attribution est l’expression que vos efforts quotidiens pour développer des solutions adéquates pour résoudre les problèmes de vos communautés sont reconnus à leur juste titre. C’est aussi la manifestation de l’intérêt croissant des investisseurs pour vos modèles d’affaires, dont certains sont éventuellement présents aujourd’hui. Par conséquent, je veux profiter de cette occasion pour leur adresser cette invite à entrer en contact avec ces startups afin de commencer à construire un avenir meilleur pour l’écosystème. Quant aux startups non récompensées, je les exhorte à poursuivre leurs efforts et à faire preuve de plus de détermination et de résilience, qualités qui ont facilité leur entrée dans cette compétition et qui continueront de les faire avancer.

L’Afriquedel’Ouestconnaîtunedynamiqueavecdesinvestissementstrèsencourageants au Nigeria et au Ghana (Flutterwave, Chipper Cash) et des opérations de sorties (paystack) ces dernières années. Cependant, il est clair que l’Afrique de l’Ouest a connu une croissance à deux vitesses avec une concentration de ces succès sur le marché anglophone. Néanmoins, de plus en plus de startups en Afrique francophone mènent des actions pionnières, à l’instar d’Afrikrea, LaFricaMobile, Paps, Yobante Express ou CoinAfrique. Ces deux marchés, malgré leur proximité géographique, échangent trop peu et ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre, des efforts conjoints qui permettraient de maintenir la tendance actuelle de mise à l’échelle plus cohérente pour les startups ouest-africaines.

Nous devons ainsi renforcer notre union de la CEDEAO pour renforcer les liens entre les écosystème de startups de Lagos, Accra, Dakar et Abidjan.

Nous pensons que le Sénégal peut être un pôle de référence pour l’innovation en Afrique grâce aux potentialités suivantes :

Une population de 15 millions d’habitants dans un marché de la CEDEAO de 350 millions d’habitants UnPIBà 6,8%en2019 La Startup Act Une Stabilité politique Une Monnaie stable Un statut de point d’entrée pour les investisseurs désireux d’investir en Afrique de l’Ouest et en Afrique francophone 8 heures Vol Direct New York-Dakar 5 heures vol direct Paris-Dakar et 8 heures vol direct Dakar-Duba௠Le statut de la DER/FJ en tant que première entité gouvernementale en Afrique de

l’Ouest opérant en tant qu’investisseur pour les startups et les PME numériques en phase de démarrage avec une réelle expérience et une connaissance approfondie de

l’écosystème numérique (plus de 100 transactions sur les startups et les PME

numériques depuis 2018)

Un Fonds actif de 25 millions USD avec un objectif de 100 millions USD La construction du centre d’innovation Mohamed Bin Zayed pour l’Entrepreneuriat et

l’Innovation, conçu comme le futur plus grand Campus de startups en Afrique avec près de 30 000 mètres carrés et une ouverture prévue en 2023 o๠nous allons gérer des programmes internationaux d’incubation et d’accélération, des événements (Big data, Blockchain, etc.), des formations, des fab labs, des investisseurs, des laboratoires numériques pour les entreprises, une école de codage, des espaces de co-working.

Au cours du sommet, des conférenciers de haut niveau ont partagé leurs réflexions sur la construction de ponts entre nos écosystèmes et nos solutions pour rendre nos startups plus attrayantes pour l’investissement.

Nous avons également reçu un message positif fort sur le potentiel et le pouvoir de la technologie en tant qu’effet de levier dans tous les secteurs clés de nos économies.

Il est maintenant de notre responsabilité de prendre ces analyses, réflexions, idées et opportunités partagées au cours des dernières 72 heures et de les transformer en actions concrètes pour plus de synergies dans nos actions.

A la DER/FJ, nous croyons fermement en notre capacité commune à renforcer la position de l’Afrique de l’Ouest sur la scène technologique internationale et nous portons la vision de faire du Sénégal un pôle de référence en matière d’innovation et de technologie en Afrique, le prochain pays à rejoindre le « big 4 » pour se diriger vers un « big 5 ».

Nous nous donnons ainsi les moyens de réaliser notre ambition de voir émerger l’Afrique de l’Ouest et de permettre à nos startups d’accéder à un environnement d’innovation favorable à leur naissance, à leur croissance et à leur mise à l’échelle.

Si je partage cette vision et ce projet d’envergure avec vous, c’est parce que je compte sur toutes les parties prenantes ici présentes aujourd’hui pour développer et s’approprier cet outil régional qui aura une influence internationale afin que nous puissions tous en bénéficier et en faire un succès commun.

Nous serons ravis de vous revoir au Centre Mohamed Bin Zayed pour une nouvelle édition de l’AfricArenaTour. D’ici là , nous vous souhaitons, à vous et à l’équipe AfricArena, un bon retour à la maison. J’en profite pour féliciter l’équipe d’AfricArena et en particulier Christophe Viarnaud, son fondateur, qui nous a approchés pour associer la DER/fj à cet événement de référence pour l’innovation et la technologie africaines.

Je déclare ainsi close l’édition ouest-africaine 2021 de l’Africarena Tour.

Ci-dessous la liste des startups distinguées parmi lesquelles deux du Sénégal.

– Meilleure SEED : Zensey (Côte d’Ivoire)

– Meilleure Série A : Moja Ride (Côte d’Ivoire)

– Meilleure startup en phase de croissance : CoinAfrique (Sénégal)

– Meilleur business model : Assuraf (Sénégal)

– L’entrepreneur le plus prometteur : Elohor Thomas, CEO de CodeLN (Nigéria)

La DER/FJ est le partenaire d’ancrage de l’édition ouest-africaine 2021 de l’AfricArena, saisissant ainsi une opportunité pour le Sénégal de renforcer.