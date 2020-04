Dans sa note d’évolution de l’indice des prix du commerce extérieur, l’ANSD explique que cette diminution est liée à la baisse de 5, 4 % des prix des produits des sections « animaux vivants et produits du règne animal », de 2, 2 % de ceux des « produits des industries chimiques », de 1, 6 % des coûts des « produits du règne végétal » et de 1, 4 % des « produits minéraux ».

La note souligne toutefois que cette baisse avait été atténuée par le relèvement de 3, 6 % des prix des produits des sections « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies » et de 2, 6 % des coûts des « produits des industries alimentaires, tabacs et succédanés de tabacs ».

Par rapport au mois de février 2019, les prix des produits à l’exportation ont augmenté de 0,6 %, tandis que sur les deux premiers mois de 2020, ils se sont relevés de 1, 2 %, par rapport à la même période en 2019.

L’ANSD note aussi que les prix des produits sous-jacents à l’exportation ont reculé de 0,7% en février dernier alors que ceux des produits volatiles ont progressé de 1,5%.

Le document fait état d’un relèvement de 0, 9 % des prix des produits sous-jacents et une baisse de 3, 3 % des coûts des prix des produits volatiles par rapport à la même période en 2019.