La première série d’ateliers, qui se tiendra virtuellement les 27, 28 et 29 juillet 2021, cible principalement le personnel chargé de la conformité et de la gestion des risques, ainsi que les responsables des lignes commerciales et des crédits des banques transactionnelles du secteur privé et des banques centrales de toute l’Afrique.

Dans le contexte actuel où l’accès aux services de correspondance bancaire devient de plus en plus coûteux en raison des attentes réglementaires accrues, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les sessions de formation de trois jours donneront un aperçu des éléments importants à prendre en compte par les banques clientes lors de l’établissement de nouvelles relations de correspondance bancaire.

Les participants prendront part à des discussions approfondies sur les meilleures pratiques de réponse en matière de diligence raisonnable, d’entretien des relations et de travail avec les entreprises de services monétaires et les entreprises Fintech.

Afreximbank a identifié la BAFT comme un partenaire stratégique dans cette initiative, en utilisant le BAFT Respondent Playbook, l’approche leader du secteur en matière de renforcement des capacités.

« Nous sommes ravis de lancer une initiative de renforcement des capacités aussi importante en coopération avec Afreximbank dans un contexte où les marchés sont profondément touchés par la réduction des risques liés aux services de correspondance bancaire », a déclaré Tod Burwell, Président de la BAFT.

Il poursuit : « Nous espérons que les participants acquerront de nouvelles connaissances et un meilleur aperçu des moyens de renforcer les relations avec les banques correspondantes ».

« Dans le cadre de la stratégie d’Afreximbank en matière de services de correspondance bancaire et de services commerciaux, nous avons aidé les banques de nos États membres à accéder au marché bancaire international en leur fournissant des lignes de financement du commerce et en leur offrant des services de conseil », a déclaré Denys Denya, vice-président exécutif d’Afreximbank chargé des finances, de l’administration et des services bancaires.

Il a ajouté : « L’amélioration de la capacité des banques africaines à accéder aux services de correspondance bancaire est également essentielle à la réalisation de notre mandat, le renforcement des capacités étant un élément majeur à cet égard »

La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique.

À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

La BAFT, principale instance mondiale de services financiers pour les transactions bancaires internationales, contribue à la mise en place de solutions entre les institutions financières, les prestataires de services et les organismes de réglementation afin de promouvoir des pratiques financières saines favorisant l’innovation, l’efficacité et la croissance commerciale.