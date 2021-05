A compter de ce mercredi 26 mai, les compagnies Saham Assurances et Saham Assurance vie changent de dénomination et deviennent respectivement Sanlam Sénégal et Sanlam Assurances Vie Sénégal. Ce rebranding fait suite à l’opération d’acquisition par Sanlam groupe de la totalité du capital de SAHAM Finances, finalisée en octobre 2018.

Sanlam ! C’est la nouvelle dénomination donnée aux compagnies SAHAMA Assurances. L’annonce a été faite par le directeur général de Sanlam Sénégal, Majdi Yassine, ce matin à l’occasion d’une conférence de presse. Ainsi, comme vous l’aurez compris il ne s’agit plus de dire SAHAM Assurances mais plutôt Sanlam Sénégal.

Selon Majdi Yassine, « ce changement de marque traduit deux évènements : le parachèvement de l’intégration de notre entité au groupe Sanlam et le démarrage d’une dynamique d’ensemble à travers une identité commune sur la totalité du continent ». C’est aussi, soutient-il un tournant majeur qui va les conduire dans les mois et années à venir à relever significativement le niveau de qualité de service, et la capacité d’innover.

Présent dans 33 pays d’Afrique, Sanlam ambitionne ainsi d’être le groupe leader des services financiers, de l’assurance vie et non vie. Pour ce faire, Sanlam compte mettre en contribution ses plus de 100 ans d’expérience dans le secteur. Groupe financier coté à la bourse de Johannesburg, Sanlam, au-delà de ses offres de solutions financières complètes et personnalisées, ambitionne aussi de consolider ses positions sur le segment des solutions d’investissement sur les marchés développés.

Pour atteindre tous ces objectifs, Sanlam, nouvelle dénomination de SAHAM Assurances « mettra les efforts nécessaires afin que cela puisse se traduire de façon concrète auprès de nos clients, apporteurs et prospects. Nous sommes donc prêts à vous recevoir sous notre nouvelle marque Sanlam Sénégal », a ainsi conclu Majdi Yassine.