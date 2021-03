Elle a figuré dans le top 50 des femmes les plus influentes d’Afrique, établi par le magazine Jeune Afrique. Anna Ba Dia est une personne assez discrète et méconnue du grand public. Elle est la présidente directrice générale de la société immobilière de la presqu’ile (Sipres), spécialisée dans la promotion de logements individuels pavillonnaires.

Ainée d’une fratrie de 6 filles et 2 garçons, Anna a eu la chance d’avoir des parents qui étaient des éducateurs. « Ils nous ont élevés sans discrimination de genre ».

Pour autant la femme d’affaire à connu un parcours classique. Après son bac, elle a entamé des études d’architecture au Sénégal. Qu’elle a ensuite continué en France via une bourse. Repartie vivre à l’étranger de par son mariage, elle est ensuite rentrée au Sénégal pour travailler dans un cabinet d’architecture. Le destin et un travail acharné doublé d’une foi inébranlable on fait le reste. « J’ai eu une opportunité foncière qui m’ont amené à créer la Sipres. C’était en 1989 ». Cela a pris du temps. Mais 30 ans plus tard, la Société est désormais incontournable dans le secteur immobilier.