Cet outil important est conçu pour aider les pays du monde entier à comprendre les causes profondes du faible taux d’enregistrement ou du non-enregistrement des faits d’état civil dans les systèmes ESEC.

Ce projet a été mené par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA). Il a bénéficié du soutien financier et technique de l’organisme Vital Stratégies par l’entremise de l’initiative « Data for health » de Bloomberg Philanthropies, et du Centre d’excellence sur les systèmes ESEC au Centre de recherches pour le développement international.

S’exprimant lors du lancement virtuel du cadre d’amélioration des systèmes CRVS, Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la statistique, à la CEA, déclare que le cadre conduira le continent vers une couverture universelle des évènements vitaux.

Mme Liya Mutale, Présidente du Bureau et Secrétaire permanente des affaires intérieures de la Zambie, salue l’engagement de tous les États membres, partenaires et parties prenantes à renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil en Afrique et les progrès enregistrés au cours des dernières années.