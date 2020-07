WIC Capital a investi 216 millions de Francs CFA dans l’entreprise, aux côtés d’un syndicat d’investisseurs individuels en capital et quasi capital.

E-cover est spécialisée dans la revalorisation de pneus usés, qu’elle transforme en deux produits principaux:

– les granulats SBR, principalement utilisés pour l’installation et l’entretien des gazons synthétiques

– le broyat de pneus, un produit intermédiaire, utilisé comme combustible par les cimenteries, en substitution des combustibles fossiles, dans un souci de respect des normes internationales et de réduction de coûts.

L’investissement de WIC Capital permettra à E-cover de financer l’installation d’une unité de production semi industrielle à Dakar.

Commentant la transaction, Mme Yaye Souadou Fall, Présidente de E-cover SAS a déclaré : «Cet investissement est une étape importante dans l’évolution de E-cover, créée il y a près de cinq ans. WIC Capital est un investisseur dont la valeur ajoutée va bien au-delà des capitaux qu’il apporte et qui serviront à soutenir la croissance de notre entreprise. WIC Capital a su croire au potentiel de E-cover dans un contexte où la dimension environnementale est plus que jamais d’actualité. Il nous a assisté dans la redéfinition de notre stratégie et nous sommes confiants de son appui dans la gestion de la société et la mise en œuvre des meilleures pratiques internationales reconnues dans notre métier. Cet appui nous permettra d’améliorer notre capacité de production et de tirer profit des opportunités existant sur le marché local et sous-régional».

S’exprimant au nom de WIC Gestion, Mme Evelyne Dioh, Directrice de WIC Gestion a, quant à elle déclaré : «Nous sommes heureux de participer à l’aventure innovante E-cover aux côtés de Mesdames Yaye Souadou Fall et Khady Diallo, deux jeunes femmes dynamiques et très entreprenantes. L’investissement de WIC Capital illustre notre confiance dans le potentiel des femmes entrepreneures Sénégalaises. Nous avons fait le pari de l’inventivité, du courage entrepreneurial et de la ferme volonté de marquer sa différence dans un secteur où une offre locale était à développer face à un besoin existant. Nous souhaitons valoriser le développement d’outils de production locaux et l’apport de valeur ajoutée. Nous sommes impatients de soutenir E-cover dans la mise en place de sa stratégie et de sa croissance».

WIC Capital est le premier mécanisme d’investissement à fournir un financement et un appui appropriés aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) portées par des femmes au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Le fonds a été mis en place par le Women’s Investment Club en 2019, avec la vision de donner aux femmes chefs d’entreprise l’accès à des instruments de financement modernes pour un développement inclusif.