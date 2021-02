Le Soleil qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi 12 février précise que cette commande est certainement attendue dans les dix (10) prochains jours.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 10 février, le Président Macky Sall avait demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale et aux ministères concernés de prendre toutes les dispositions sanitaire, logistique, financière et de mobilisation sociale nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national des campagnes de vaccination.

Le Sénégal espère lancer sa campagne de vaccination au début du mois de mars prochain. Les cibles : le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.

Le Sénégal a déjà validé son plan de déploiement des vaccins contre la Covid-19, après la mise en place de la stratégie nationale. Le pays a aussi réceptionné 1117 réfrigérateurs devant servir à conserver les vaccins contre la Covid-19. Ces équipements sont acquis par l’Etat en collaboration avec l’Alliance Gavi pour un montant de 3,5 milliards F CFA.

À ce jour, la pandémie de la Covid-19 a déjà fait 735 morts au Sénégal.