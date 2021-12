La filiale sénégalaise de la banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc est récompensée pour les efforts consentis pour l’amélioration significative de ses performances financières. Une démarche rendue possible par une réelle efficacité opérationnelle et une orientation renouvelée de sa gestion.

UBA Sénégal a considérablement augmenté sa rentabilité en 2020, ce qui a entraîné un fort rebond du retour sur capitaux propres (ROE) de 1% en 2019 à 20% en 2020.

Selon le nouveau directeur général/DG de UBA Sénégal, M. Bode Aregbesola, ce résultat est un témoignage d’un « travail acharné, d’une attention constante à la rentabilité, de notre personnel dévoué, d’une stratégie de croissance orchestrée par l’amélioration des initiatives de développement commercial, la mesure des performances, l’orientation client dans en ligne avec la stratégie de la 1ère expérience client ».

« Nous avons adopté la culture d’une excellente prestation de service client pour nous aligner sur l’initiative + le client d’abord+ de notre groupe. C’est la stratégie numéro 1 de notre Groupe et en tant que filiale, nous devons nous y aligner », a-t-il déclaré.

Au cours de l’exercice sous revue, la Banque a renouvelé son focus sur l’intégration des clients High Networth Individuals (HNI), Corporate and Retail Banking avec l’ouverture de plus de 100 000 nouveaux comptes en moins d’un an. « Nous avons maintenant mis en place le segment des petites et moyennes entreprises (PME) pour répondre aux besoins des commerçants et des entreprises en démarrage afin de garantir que nous développons cet aspect important de l’économie, a déclaré M. Aregbesola »

UBA Sénégal a remporté plusieurs prix tels que la meilleure banque numérique pour les startups technologiques, et récemment le prestigieux prix de la meilleure banque de transformation digitale présenté par les Medes.

La Banque est considérée comme la principale institution financière dans les opérations bancaires numériques et prévoit de conserver cette position de leader conformément à son initiative « une banque, une équipe, une vision, une banque numéro 1 ».

La Banque a, depuis, déployé l’application primée LEO (Virtual Banker) qui permet aux clients d’ouvrir un compte en ligne et d’obtenir des informations de base sur leur relation de compte sans se présenter aux guichets.

De plus, dans le cadre de son déploiement de services numériques, la Banque a récemment lancé les produits numériques Bank to Wallet (B2W) et Wallet 2 Bank (W2B) avec Wave, une société leader dans le mobile money. Cela permet aux clients de lier et de transférer leur argent entre leurs banques et leurs comptes d’argent mobile. Elle avait depuis lancé Orange Money banking en collaboration avec Telco Orange. La Banque collabore également avec Free et Expresso sur certains produits d’argent mobile.

Conformément aux directives de la Banque centrale, UBA Sénégal a fourni le soutien nécessaire aux particuliers et aux entreprises du Sénégal touchés par la pandémie de Covid 19. La Banque a procédé à la restructuration de certains prêts pour répondre aux besoins de trésorerie de ces particuliers et entreprises. UBA Sénégal continuera à ajouter de la valeur à l’économie conformément à notre responsabilité sociale.