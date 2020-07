United Bank for Africa Plc (UBA), le premier groupe panafricain de services financiers, est heureuse d’annoncer la nomination d’Ayoku Liadi et d’Oliver Alawuba en tant que directeurs généraux adjoints chargés respectivement des activités de UBA au Nigeria et en Afrique. La création de ces nouveaux postes, qui relève du PDG du groupe, Kennedy Uzoka, constitue une nouvelle reconnaissance stratégique de la croissance des activités panafricaines de UBA, qui représentent désormais plus de 40% des revenus du Groupe, et de l’importance cruciale du Nigéria, le plus grand marché du Groupe. Combiné aux activités internationales uniques de UBA, présente à New York, Londres et Paris, UBA Afrique et Nigéria offre des services inégalés à ses clients en Afrique et dans le monde.

S’exprimant sur les nominations, le PCA du groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré:

«En 2005, nous avions dévoilé notre vision panafricaine. Quinze ans plus tard, nous sommes présents dans 20 pays africains, offrant des services à plus de 20 millions de clients, en tirant parti de notre culture de service de qualité et de notre plate-forme technologique, afin fournir une offre client intégrée et transparente à travers le continent. En Afrique, nous menons l’innovation et le service, tandis que nos activités internationales, menées à partir de New York, Paris et Londres, permettent aux clients internationaux et africains d’accéder à des produits de trésorerie, de financement du commerce et de banque d’entreprise, spécialement adaptés au contexte africain. Ces nominations à la haute direction représentent notre engagement à optimiser notre structure de gestion afin de mieux servir nos clients et favoriser la réussite commerciale. »

Oliver Alawuba travaille avec le Groupe UBA depuis près de 20 ans et a été nommé en janvier 2020, Directeur des opérations du Groupe en Afrique. L’expertise d’Oliver sur les activités d’UBA en Afrique est inégalée. Il a auparavant occupé le poste de CEO UBA au Ghana et plus récemment, celui de RCEO UBA en Afrique anglophone.

Ayo Liadi a rejoint le groupe UBA en 2014 et a été nommé Directeur exécutif pour les zones de Lagos et West bank Nigeria, deux ans plus tard. Ayo est largement reconnu pour son esprit innovation dans la conduite du développement commercial.

Le Conseil d’administration du groupe UBA a également annoncé aujourd’hui le départ, à compter du 1er août 2020, de Dan Okeke, qui travaille au sein du groupe UBA depuis 22 ans. Dan a siégé au conseil d’administration en tant que directeur exécutif pendant trois mandats de trois ans. Selon le PCA du groupe, « Dan est né pour UBA. Il a travaillé sans relâche pour le Groupe et a accompli tant de choses au cours des deux dernières décennies. Il nous manquera, mais il restera toujours très proche de nous ».

UBA est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec environ 20 000 employés à l’échelle du Groupe et offrant des services bancaires à plus de 20 millions de clients. Présent dans 20 pays africains et sur les autres continents notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, UBA fournit des services bancaires aux clients particuliers, grandes entreprises et institutionnels, favorisant ainsi l’inclusion financière et mettant à la disposition des clients des produits de pointe tels que le tout premier chat bot bancaire en Afrique, LEO.