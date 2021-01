La commercialisation des espaces qui vont composer la Tour des Mamelles va démarrer durant le premier trimestre de cette année 2021. L’annonce a été faite par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Cheikh Ahmed Tidiane Ba, dans une interview parue ce mercredi 6 janvier dans le journal Le Quotidien.

La CDC, à travers ses filiales Caco Sa (ingénierie) et la Cgis (immobilier), est le promoteur de cette infrastructure plantée aux flancs des Mamelles, sur la Corniche-Ouest, sur près de 48 mille m2.

La Tour sera un centre d’affaires comprenant des bureaux et des espaces multifonctions « répondant aux besoins et exigences les plus élevées du marché ouest-africain en terme d’immobilier professionnel », selon Cheikh Ba. Qui a révélé qu’« une réflexion est entamée pour voir les possibilités de rajout d’appartements sur la Tour qui est, à ce jour, exclusivement dédiée aux professionnels ».

La Tour des Mamelles, qui a coûté 38 milliards de francs Cfa, est un immeuble de 20 niveaux dont 3 de sous-sol. Les travaux de construction ont été officiellement lancés en avril 2019.