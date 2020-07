L’Opération a été agréée par l’Autorité du marché financier régional (AMF UMOA) sous le visa numéro : EOP/20-01

pour une période de souscription devant aller du 15 juin au 15 juillet 2020. Elle donne lieu à l’émission de 10 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt brut de 6,50 % par an.

L’opération qui constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite à plus de 120%. Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs au Sénégal (39%), de la région UEMOA hors Sénégal (38%) et hors région UEMOA (23%).

La date de jouissance est fixée au 16 juillet 2020. La cotation des titres devra intervenir au niveau de la BRVM dans les semaines qui suivent ainsi que le dépôt de la demande d’admissibilité au refinancement de la BCEAO.

Le produit net de cette émission servira au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020. Le programme d’investissements sera dédié :

i) aux investissements sur les infrastructures et les plateformes de service permettant de soutenir le segment voix mais également l’extension des réseaux très haut débit fixes et mobiles,

ii) ii) à l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers de l’Énergie, de la Banque et des contenus multimédias,

iii) iii) à la modernisation et à l’extension du réseau tout en renforçant le rôle de pionnier de Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.

Monsieur Sékou DRAME, Directeur Général du Groupe Sonatel a exprimé la satisfaction de Groupe en indiquant « remercier au nom de Sonatel tous les investisseurs qui ont fait confiance aux femmes et aux hommes du groupe avec cette sursouscription malgré le contexte mondial difficile lié à la pandémie Covid-19. L’engagement est pris pour réussir ensemble notre mission par l’atteinte des objectifs fixés et la fructification de ces placements massifs ».

Monsieur Ababacar DIAW, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération a indiqué que « Le Groupe IMPAXIS remercie Sonatel pour la confiance témoignée et la mobilisation de ses équipes pour une exécution sans faille de cette transaction majeure. La diversité des investisseurs (avec les banques commerciales représentant moins de 20%) témoigne de leur perception sur la solidité financière de l’Emetteur et la cohérence de sa stratégie. Cette transaction ouvre la voie à d’excellentes perspectives pour le développement du marché financier régional et le financement du secteur privé de la région ».

Sonatel est un Groupe présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) avec une position de leader et une forte implication RSE sur chacun de ses marchés. La société est la première capitalisation de la BRVM, représentant plus de 30% du marché actions, avec plus de 27 000 actionnaires.