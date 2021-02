Dans sa nouvelle stratégie du genre pour la période 2021-2025, publiée le 3 février 2021, la Banque africaine de développement dévoile sa vision en matière de genre pour les cinq prochaines années.

Le document de 60 pages souligne, notamment, la volonté de l’institution panafricaine de développement d’intégrer la dimension genre dans toutes ses opérations nationales et régionales.

À cet effet, la BAD prévoit de « transformer les secteurs clés du continent en terrains d’opportunités accessibles, où les femmes, les filles, les hommes et les garçons, quelle que soit leur origine, bénéficient d’un accès et d’un contrôle égaux sur les ressources productives et bénéficient d’infrastructures et de services de soutien pour s’épanouir ».

La Banque a lancé, en mai 2016, l’initiative AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») afin de combler le déficit d’accès au financement des femmes en Afrique évalué à 42 milliards de dollars américains.

Au cours des prochaines années, l’institution prévoit de débloquer jusqu’à cinq milliards de dollars de financement dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative en faveur des femmes.

La Banque africaine de développement s’est, en outre, engagée à renforcer les capacités des institutions financières opérant sur le continent pour les intéresser davantage à la niche des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes. Elle compte aussi les aider à adapter leurs produits et services aux types d’entreprises que gèrent les femmes et les filles.