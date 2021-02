Le chef de l’État sénégalais a formulé cette recommandation lors du Conseil des ministres du 10 février. Le communiqué sanctionnant cette rencontre indique que le président Macky Sall a demandé, à cet égard, aux Ministres en charge du Tourisme, des Finances, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Assainissement, de prendre les mesures adéquates.

L’érection de la station touristique de Pointe Sarène représente la première initiative engagée dans le cadre du projet phare « Zones Touristiques Intégrées ». L’objectif de ce projet est de renforcer le tourisme comme moteur de croissance et d’emplois à l’horizon 2023. L’ambition, à terme, est de placer le Sénégal dans le top 5 des pays touristiques en Afrique avec plus de 3 millions de touristes par an.

L’atteinte de cet objectif passe par le développement de trois (3) à six (6) zones touristiques intégrées et ciblées autour de segments clairs avec une offre riche et diversifiée.

Pointe Saréne qui en fait partie, se positionne déjà comme une station touristique de référence. Elle ambitionne d’incarner la nouvelle station balnéaire du Sénégal, après celle de Saly Portudal, de plus en plus balafrée par l’érosion côtière.

Entres autres projets, la Société d’Aménagement et de Promotion des Côte et Zone Touristiques du Sénégal (Sapco-Sénégal) qui en est le maitre d’œuvre, détaille que Pointe Saréne vise la réalisation de cinq (5) blocs hôteliers de quatre à cinq étoiles, pour une capacité maximale de 1 600 chambres, cent vingt (120) villas de haut standing, un parc animalier et un golf de 18 trous.