Le Fonds monétaire international (FMI) est optimiste quant à une relance de l’économie sénégalaise dès 2021, après une année 2020 rendue morose par la Covid-19. Dans un communiqué consulté par Réussir Business l’institution de Bretton Woods rapporte que « la contraction économique qui était attendue en 2020 sera probablement évitée (et que) cette dynamique devrait se prolonger en 2021 avec une croissance d’environ 5% ».

Le FMI, dont le Conseil d’administration vient de boucler la deuxième revue du programme économique du Sénégal appuyé par l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE), attribue ce taux à la « reprise générale amorcée au deuxième semestre de 2020 et à des perspectives favorables pour la production agricole ».

Il y a aussi la mise en place du Programme de résilience économique et sociale (PRES), en riposte aux effets néfastes de la pandémie, et l’adoption du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), pour la relance de l’activité économique.

« Les pouvoirs publics ont adopté des mesures budgétaires et monétaires énergiques qui ont concouru à renforcer le système de santé et à amortir le choc économique. (En plus, ils ont) revu leur plan de développement économique pour 2021-2023 en vue de bâtir une économie plus résiliente et plus inclusive, y compris en améliorant le dispositif de protection sociale », égrène le FMI.

Le Fonds n’a pas manqué de signaler que ces efforts du gouvernement « ont fait augmenter le déficit budgétaire prévu pour 2020 de 3 à 6,5% du PIB ». Mais, se sont empressés d’ajouter ses experts, « la loi de finance pour 2021 concilie soutien à la reprise et rééquilibrage budgétaire progressif pour faciliter le retour au plafond régional de déficit à 3% du PIB d’ici à 2023, ce qui aiderait à maîtriser les vulnérabilités de la dette ».